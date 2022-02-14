Survivor’ın 14 Şubat Salı tarihli bölümünde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, dokunulmazlık oyununda karşılaşıyor. Haftanın üçüncü eleme adayının belirleneceği gecede eleme heyecanı devam ediyor. Peki Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? 14 Şubat Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, sürgüne kim gitti? İşte yaşananlar...