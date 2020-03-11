11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Survivor'da elenen isim belli oldu. Survivor 2020'de ödül oyunu ve dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar mücadele verdi. Survivor son bölümde Yasin Obuz, Ardahan'a "Çalışmıyor, oturuyorsunuz" sitem dolu sözleri tartışmaya neden oldu. Survivor'da SMS oylaması sonucunda yarışmaya veda eden isim ise açıklandı. İşte 11 Mart Survivor son bölümde yaşananlar...
SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da yarışmacıların motive olmasını sağlayan iletişim oyununda her iki takım da ödülü kazanmak için parkurda kıran kırana mücadeleye girişti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı gecede iletişim ödülünü ünlüler takımı 10'a 9 kazandı. Ödüle kavuşan yarışmacılar sevdiklerinden gelen resimli mesajlarla duygusal anlar yaşadı.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da Aşkım'ın eleme potasında olduğu gecede heyecanlı anlar yaşandı. 10 Mart Survivor'un son bölümünde SMS oylaması ile en çok oyu alan ilk isim Ersin ikinci isim ise Mert oldu. Ersin eleme adayı olarak İrem'in Mert ise Aycan'ın ismini verdi.
Konseyde yapılan oylama sonucu bu hafta adaya ve hayallerine veda eden isim İrem Akın oldu. Böylece İrem 4. haftada Survivor'dan elenen yarışmacı oldu.
SURVİVOR İREM AKIN KİMDİR?
İrem Akın, 21 yaşında Çorlu doğumludur. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü okuyan başarılı sporcu boksa 7 yaşında başladı.
Kick Boks, Muaythai ve Boks Milli Takımı'nda yer alan, farklı kategorilerde Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları elde etti. Çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Akın, boksta yakaladığı başarıya kick boksta da ulaşmayı hedefliyor.
İrem Akın, "Benim mahallemde genellikle erkek çocuklar vardı. Beni oyunlara dahil etmiyorlardı. Ben de bunlarla sürekli kavga ediyordum. Erkekleri dövüyordum. Oturduğum mahallede bir kick boks antrenörü vardı. O beni görmüş. Babamla konuşmuş. 'Mahalledeki bütün erkekleri dövüyor, spora başlatalım' demiş. Bu sayede kick boks ile spora başladım." diye kendini tanımlıyor.
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