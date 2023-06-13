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Survivor büyük ödül ne kadar ve kaç TL? 2023 Survivor şampiyonluk ödülü nedir?

Survivor 2023'te final heyecanı bugün yaşanıyor. Yarı finalde kalmayı başaran Ertuğ, Yusuf, Nefise ve Özgür'ün arasından Nefise ve Özgür, finale çıkmayı başardılar. Şampiyonun belli olmasına kısa bir süre kala büyük ödülün ne olduğu merak konusu oldu. İşte, detaylar...

Giriş: 13.06.2023 - 15:57 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Survivor'da final için beklenen gün geldi çattı. TV8'in bu yıl 18. sezonuyla ekranlara gelen ve büyük ilgiyle takip edilen yarışmasında finale Nefise ile Özgür kaldı ve iki isimden biri bugün büyük ödülü kazanan yarışmacı olacak. Peki, 2023 Survivor'da büyük ödül nedir?

  • SURVIVOR BÜYÜK ÖDÜLÜ NE KADAR?

    Survivor 2023 şampiyonluk ödülü henüz netlik kazanmadı.

    Survivor birincilik ödülünün bu akşam kazanan isim belli olmadan Acun Ilıcalı tarafından açıklanması bekleniyor. 

     

  • SURVIVOR 2023 FİNALİ NEREDE YAPILACAK?

    Survivor 2023 şampiyonunun belli olacağı büyük final bu akşam (13 Haziran Salı)  yapılacak.

    Sevilen yarışmanın finali İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Kuruçeşme Açıkhava'da gerçekleştirilecek.

  • SURVIVOR NEFİSE KİMDİR?

    Survivor Nefise, 25 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. Milli atlet olan Nefise Karatay, uzun atlama ve engelli atlama arasında kalsa da engelli atlamada mutlu olacağını düşünerek bu alana yöneldi. Annesinin adı Güner, babasının adı Mustafa olan sporcunun bir de erkek kardeşi olduğu biliniyor.

    Henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım attı. Fenerbahçe ile kariyerine başladığı biliniyor. İstanbul'a gelerek spor kariyerine profesyonel olarak yön verdi ve ardından ailesi ile İzmir'e yerleşti. 2023 Survivor'da yarışan isimler arasında bulundu.

  • SURVIVOR ÖZGÜR KİMDİR?

    Survivor Özgür Tetik 1975 yılında Yalova’da dünyaya geldi. Ortaokulda basketbola ilgi duymaya başladı ve uzun yıllar basketbol oynadı. Uzun süre amatör liglerde oynadı. 1993 yılında kuvvet antrenörlüğü eğitimine başladı.

    Hem sporcu hem de antrenör olarak uzun süre kuvvet antrenmanları uyguladı ve uygulattı. Daha sonra 2002 senesinde triathlon ile tanıştı ve olimpik triathlon branşında yarıştı. Özgür Tetik, Tuğba Tetik ile evlidir.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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