Survivor All-Star 2022 yarışması bu akşam yeni bölümü ile ekranlarda olmayacak. Merakla takip edilen Survivor bu aşam yok mu, neden yok? soruları ise sosyal medyada gündem konusu oldu. Ünlüler ve Gönüllüler olarak bu yıl karşımıza çıkan Survivor'un yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte haberin detayları...