Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında? Boyu kaç? soruları, 2020 Survivor izleyicilerinin gündeminde. Barış Murat Yağcı, Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Ünlüler Takımı'nda yer alıyorken takım içerisindeki yalnızlaşması sonrası Gönüllüler takımına geçti. Performansıyla Barış Murat Yağcı Survivor 2020'nin iddialı isimleri arasında bulunuyor. Barış Murat Yağcı'nın kısaca hayatı haberimizde.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Survivor Ünlüler takımının en tanıdık isimlerinden biri olan Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de gözlerini hayata açmıştır. 29 yaşında olan ve ikinci üniversitesine halâ devam eden genç yarışmacı, diziler, basketbol gibi alanlarda bizlere kendisini tanıtmayı başarmıştır.

Kiralık Aşk, Şevkat Yerimdar ve Kocamın Ailesi gibi dizilerde oyunculuk yapmıştır.

Efes Pilsen Spor kulübünde basketbol kariyerini sürdürürken, geçirdiği talihsiz sakatlıktan sonra basket kariyerinden vazgeçmek zorunda kalmıştır. Best Of Turkey yarışmasında birinci seçilerek yapımcıların dikkatini cezbeden Barış Murat Yağcı, Survivor ekranlarında da kendisini uzun bir süre konuşturacak gibi duruyor.

192 CM gibi uzun bir boya sahip olan genç yarışmacı, sadece 88 kilodur. Bunun dışında kova burcunun özelliklerini taşıdığını ifade eden genç yarışmacıya, Survivor sürecinde başarılar diliyoruz.