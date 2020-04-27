27 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Survivor Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Milli sporcu ve futbolcu olan Aycan Yanaç Survivor 2020 ünlüler kadrosunda yer alıyor. 21 yaşındaki genç yarışmacı Survivor'daki başarılı performansı ile de dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Survivor Aycan yanaç'ın kısaca hayatı...
SURVIVOR AYCAN YANAÇ KİMDİR?
Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir. Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.
2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır.
Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.
AYCAN YANAÇ ALDATILDI MI?
Survivor 2020’nin 25 Nisan’da gerçekleşen ada konseyinde Acun Ilıcalı ve Aycan Yanaç arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Acun Ilıcalı, moralini bozuk görüyorum diye sözü Aycan'a bıraktı. Aycan, kısa bir süre önce kötü bir haber aldığını ama bunu oyunlara yansıtmamaya çalıştığını söyledi. Acun Ilıcalı ise bu haberi gizlice alamayacağını, kazanılan iletişim oyununda bu konuşmanın geçtiğini, bu olayı çözeceğini söyledi.
Aycan ise buna karşılık şifreli konuştuklarını, anlayamayacağını iddia etti. Aycan’ın iletişim ödülündeki şifreli mesajının da AYÖ harfleri olduğu ortaya çıktı. Bu 3 harf ardından Aycan Yanaç’ın aldatıldığı iddiaları gündeme geldi. Özel hayatıyla ilgili çok fazla bilgi vermeyen Aycan Yanaç’ın sevgilisi olup olmadığı bilinmiyor.
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