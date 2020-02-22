Survivor Aycan Yanaç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Milli sporcu ve futbolcu olan Aycan Yanaç Survivor 2020 ünlüler kadrosunda yer alıyor. 21 yaşındaki genç yarışmacı Survivor'daki başarılı performansı ile de dikaktleri üzerine çekiyor

SURVİVOR AYCAN YANAÇ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğdu. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Güzelliği ile büyüleyen genç futbolcu, futbola Nünberg’le başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.