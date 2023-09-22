Survivor Allstar'da yer alacak! Sahra Işık son haliyle görenleri şaşırttı!

Voleybol dünyasının tanıdığı isimlerden biri olan Sahra Esra Işık, Fenerbahçe'deki kariyerinin yanı sıra modellik de yapmıştı. 2013 yılında yapılan Best Of Model yarışmasında 3. olan Sahra Esra Işık, Malezya’da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.