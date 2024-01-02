1999 yılında babasının ölümünün ardından lisans eğitimi için ABD'nin Florida eyaletine gitti ve öğrenimine ABD'de devam etti. Şehir ve Planlama üzerine eğitim gören Manço, ABD'de yaşadığı dönemde Türkçe yayın yapan Florida Türk Radyosu'nda "Biçilmiş Kaftan" adlı bir programa katıldı.

2008 yılında Türkiye'ye geri döndü ve Radyo Klas'ta "Biçilmiş Kaftan" adlı programı yapmayı devam ettirdi.

2011 yılından itibaren profesyonel DJ'lik yapmaya başladı. 2012 yılında Manço Prodüksiyon adlı bir yapım şirketini kurdu. 2013 yılında ve 2015 yıllarında Survivor'a katıldı.