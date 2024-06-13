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        Haberler Bilgi Magazin Survivor All Star 2024 büyük ödül ne kadar, kaç lira? Survivor şampiyonluk ödülü ne oldu?

        Survivor All Star 2024 büyük ödül ne kadar? Survivor şampiyonluk ödülü belli oldu mu?

        Survivor All Star'da büyük final için heyecanlı bekleyiş başladı. Gerçekleşen yarı finalin ardından finalistler belli olurken, gözler büyük finale çevrildi. Rakiplerini eleyerek adını finale yazdıran Batuhan, Nefise, Seda ve Ogeday'ın arasından seçilecek Survivor şampiyonu, hem kupanın hem de büyük ödülün sahibi olacak. Survivor şampiyonu kadar, Survivor şampiyonluk ödülü de programı yakından takip edenlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 2024 Survivor'da büyük ödüle ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 19:31 Güncelleme: 14.06.2024 - 00:48
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        • 1

          Survivor'da sona gelindi. İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesinde gerçekleşecek büyük final öncesinde Survivor şampiyonluk ödülü merak konusu olurken, konuya ilişkin gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi. Peki, "Survivor All Star 2024 büyük ödül ne kadar? Survivor şampiyonluk ödülü nedir?" İşte 2024 Survivor şampiyonluk ödülü...

        • 2

          SURVIVOR BÜYÜK ÖDÜLÜ NE KADAR?

          Survivor 2024 şampiyonluk ödülü henüz netlik kazanmadı.

          Survivor birincilik ödülünün bu akşam kazanan isim belli olmadan Acun Ilıcalı tarafından açıklanması bekleniyor.

        • 3

          SURVİVOR BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN, NEREDE?

          Survivor All Star finali 13 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de canlı olarak yayınlanacak.

          Survivor finali İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşecek.

        • 4

          SURVİVOR BÜYÜK FİNALE KİMLER KALDI?

          Seda

          Ogeday

          Nefise

          Batuhan

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