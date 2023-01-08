Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
SURVİVOR 2023 KADROSU: Survivor kadrosu belli oldu! Survivor ne zaman başlıyor? Survivor yarışmacıları kim?

Survivor kadrosu belli oldu! Yeni sezon için geri sayım başladı

Survivor'un 2023 kadrosu belli oldu. Yeni sezon tanıtımı yayınlandı yarışmada olacak isimler belli oldu. Yeni sezonda ise format değişikliğine gidilirken yarışmanın ekrana geleceği tarih merak konusu oldu. İşte Survivor 2023 başlangıç tarihi ve kadroda yer alan isimler...

Giriş: 08.01.2023 - 18:22 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • TV8 ekaranlarında yayınlanan Survivor'un yeni sezonu için ekranlarqa gelecek tarih belli oldu. Bu yıl kadrodaki isimler de netleşti. 2006'dan beri her yıl TV8 ekranlarında izleyici karşısan çıkan yarışma yeni sezonda yepyeni bir formatla izleyici karşısına çıkacak. Survivor’da bu sezon "akıl oyunları" olacak.  Acun Ilıcalı'nın yeni sezon formatını 'Survivor 2023 All Star-Fenomenler' olarak açıklaması ise damga vurdu. İşte 2023 Survivor kadrosunda yer alacak isimler...

  • SURVIVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Her sene MasterChef'in bitmesiyle yayın hayatına başlayan Survivor 2023, 25 Ocak Pazar günü 20.00 itibarıyla TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

  • BERDAN MARDİNİ

    Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak ilk isim Berdan Mardini oldu. Son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Berdan Mardini'nin bir süredir Survivor'a hazırlandığı ortaya çıktı.

    Acun Ilıcalı Survivor 2023 için kolları sıvarken Instagram hesabından ilk ismin Berdan Mardini olduğunu açıkladı. Yeni bir formatla ekrana gelecek Survivor 2023 kadrosunda yer alan ilk isim şarkıcı Berdan Mardini oldu.

  • ÜMİT ERDİM

    Oyunculuğun yanı sıra aldığı pilotaj eğitimleriyle pilotluk kariyerinde de emin adımlarla ilerleyen Ümit Erdim, Survivor 2023 yarışmasında yer alacak.

    Yarışmaya sıkı bir şekilde hazırlanan Ümit Erdim'in Survivor'a seçildiğini Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu.

    Ilıcalı, "Ümit Erdim Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu. Başarılar dilerim" paylaşımında bulundu.

  • MURAT EKEN

    Yıllar önce Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar ile adını geniş bir kitleye duyuran sevilen oyuncu Murat Eken, Survivor 2023'ün 3. yarışmacısı oldu. Sosyal medya hesabından haberi duyuran Acun Ilıcalı "Başarılar dilerim" dedi.

    MURAT EKEN BİYOGRAFİSİ İÇİN TIKLAYIN

  • YUSUF GÜNEY!

    Kadroya son katılan isim ise Yusuf Güney oldu.

  • ZEYNEP ALKAN

    Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Hataylı olan Zeynep Alkan, ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızıdır. Alkan, 12 yaşındayken Hisar Eğitim Vakfı Okulları'nda tiyatro oyunlarında yer almaya başladı. Aynı zamanda 2 yıl Kadıköy Devlet Konservatuarında viyola eğitimi aldı.

  • SEÇKİN PİRİLER

    Piriler, 29 Aralık 1980 İstanbul'da dünyaya geldi.1998 yılında katıldığı "Elite Model Look" yarışmasında Azra Akın'ın ardından ikinci oldu. Sonrasında da mankenlik ve modelliğe başladı.

  • CANSU TUMAN

    Cansu Tuman, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Cansu Büşra Tuman, İstanbul Kültür Üniversitesinde eğitim görüyor. Moleküler Biyoloji bölümünde eğitim gören oyuncu, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde oyunculuk eğitimi aldı.

    Cansu Tuman, 2015 yılından itibaren Arka Sokaklar, Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Öğretmen, Alparslan Büyük Selçuklu, Teşkilat gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı.

  • CANSU TUMAN

    Cansu Tuman, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Cansu Büşra Tuman, İstanbul Kültür Üniversitesinde eğitim görüyor. Moleküler Biyoloji bölümünde eğitim gören oyuncu, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde oyunculuk eğitimi aldı.

    Cansu Tuman, 2015 yılından itibaren Arka Sokaklar, Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Öğretmen, Alparslan Büyük Selçuklu, Teşkilat gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı.

  • BUSE PLAN

    Buse Plan, 1995'te dünyaya gelmiştir. Buse Plan, 2016'da Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümünden mezun olmuştur. Sosyal Medya fenomenidir. Youtube ve Instagram üzerinden paylaşımlarını sürdüyor. Spor'a ilgi duyan Plan; kaykay, snowboard, wakeboard, surf yapmaktadır. Survivor'un 2023 kadrosunda bulunmaktadır.

  • CHABY HAN

    Chaby Han, 15 Haziran 1992 yılında Güney Kore'de dünyaya gemiştir. ATV ekranlarında yayınlanan "Elin Oğlu" yarışmasında ünlenmiştir. Chaby, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde eğitim almıştır. Chaby Han ve ailesi 2007 yılında Türkiye'ye yerleşmiştir. Chaby Han, 2017 yılında Türkiye'de "Ayla" filminde "Sung Joon" karakterini oynadı. Chaby YouTube kanalı üzerinden içerikler üretiyor.

  • CHABY HAN

    Chaby Han, 15 Haziran 1992 yılında Güney Kore'de dünyaya gemiştir. ATV ekranlarında yayınlanan "Elin Oğlu" yarışmasında ünlenmiştir. Chaby, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde eğitim almıştır. Chaby Han ve ailesi 2007 yılında Türkiye'ye yerleşmiştir. Chaby Han, 2017 yılında Türkiye'de "Ayla" filminde "Sung Joon" karakterini oynadı. Chaby YouTube kanalı üzerinden içerikler üretiyor.

  • HALİL İBRAHİM GÖKER

    Halil İbrahim Göker, 15 Ağustos 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. Sosyal medya içerikleri üreten Halil İbrahim Göker, video paylaşım uygulaması ile adını duyurduktan sonra Youtube ve Instagram paylaşımlarıyla da yükselişe geçmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğrenim görmüştür.

  • KÜRŞAT JUAN

    Kürşat Juan, Survivor 2023 sezonu yarışmacıları arasında yer alıyor. Gerçek adı Ümit Kürşat Yalçınkaya olan fenomen, 5 Mayıs 1999 tarihinde dünyaya geldi. Dağılan Juan grubu üyelerinden biri olan Kürşat Juan, İstanbul'da yaşıyor.

    Videoları ilgiyle takip edilen Juan, 2019 yılında Türkiye Başarı Ödülleri’nde en iyi çıkış yapan TikToker ödülünün sahibi olmuştu. TikTok'ta 3.8 milyon takipçisi olan Yalçınkaya, sosyal medya hesaplarında aktif olarak içerik üretmeye devam ediyor. 12 yaşında ilk Youtube kanalını açan Kürşat Juan, geniş bir takipçi kitlesine sahip.

  • AYSU KESKİN

    15 Mayıs 1990 doğumlu basketbolcudur. Uludağ Basket Nilüfer BSD formasını giyen Aysun Keskin, daha önceden Genç Milli Takım formasını terletti.

  • BARIŞ TELLİ

    24 Eylül 1989 tarihinde Kırıkkale'de doğmuştur. 4 yaşında geçirdiği trafik kazası sebebi ile sağ bacağını kaybetmiştir. Kaza sonrasında spor yaşantısına devam eden Barış Telli, atletizm, tenis ve futbol dahil birçok spor alanında başarı ile mücadele etmiştir. Türkiye'de birçok farklı spor dalında Türkiye rekorları kıran Telli, Türkiye'nin de ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni olmuştur. İsmet Aydınlı İlköğretim Okulu’nda eğitim hayatına başlayan Telli, burada jimnastik ile tanışmıştır. 2005 yılında lisedeyken Karagücü Ampute Futbol Takımı hocası ile tanışmıştır. 2005'te ampute futbol kariyerine başlayan futbolcu, 2009 yılında 49 golle Ampute Futbol Süper Ligi'nde gol krallığı sevinci yaşamıştır.

    Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’ndaki eğitim hayatı sırasında Paralimpik oyunlarına hazırlanmaya başlamıştır. 2012 yılında ise özel koşu protezine kavuşmuştur. 2013 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre koşu, yüksek atlama ve uzun atlamada üç altın madalya kazanarak ülkemizi başarı ile temsil etmiştir. 2014 senesinde de yüksek atlamada Avrupa'da 2. olmuş gümüş madalyanın sahibi olmuştur. 2017 yılında Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile şampiyonluk yaşamış, 2018 yılında, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahibi adayı Türkiye’nin Spor Tanıtım Elçisi, 2019 yılında UEFA tarafından Equal Game Tanıtım Elçisi, 2020 yılında ise Össur Marka Elçisi olarak seçilmiştir.

  • GÖNÜLLÜLER

    2023 Survivor Gönüllüler takımında yer alan isimler ise şu şekilde:

    Aziz

    Gizem Avcı

    Aleyna

    Asena

    Osman Can

    Özgür

    Tunga

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.