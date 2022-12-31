2022'de en çok izlenen 10 film belli oldu! 4'ü Türk yapımı

The Batman

Dram ve aksiyon türündeki "The Batman" filmi, vizyonda kaldığı 10 haftada bir milyon 81 bin 473 kişi tarafından izlendi. Hollywood yıldızları Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell ve Andy Serkis'in rol aldığı yapım, en çok izlenen 8. film oldu.

Film, Gotham'daki ucu kendi ailesine de uzanan yolsuzlukları temizleye çalışan Batman'in, bir yandan Riddler isimli bir seri katille mücadelesini işliyor.