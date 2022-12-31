2022'de en çok izlenen 10 film belli oldu! 4'ü Türk yapımı

Kesişme-İyi ki Varsın Eren
En çok izlenen filmler arasında 2. sırada, yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği, TRT Ortak Yapımı, "Kesişme-İyi ki Varsın Eren" yer aldı.
Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünün anlatıldığı film, 2 milyon 327 bin 920 kişi tarafından izlendi.
Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği filmde, İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek başrolleri paylaştı. Filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı.