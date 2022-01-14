BATUHAN KARACAKAYA
Survivor 2022 yarışmacı Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 yılında doğmuştur. 24 yaşındaki olan ve aslen İstanbullu olan Survivor Batuhan, Survivor 2021'de özellikle de su parkurlarında fark yaratmıştır.
SURVİVOR BATUHAN KARACAKAYA BOYU KİLOSU KAÇ?
Çocuk yaşlarda Aşk-ı Memnu ile şöhreti yakalayan Batuhan'ın akıllarda kalan görüntüsü de o şekildeydi. Ancak geçtiğimzi yıl yarışmaya dahil olmasıyla hem yakışıklı hem de fiziksel performansıyla şaşırtan Batuhan'ın boyu 1.82, kilosu ise 75'tir.
BATUHAN KARACAKAYA MESLEĞİ NE?
Survivor 2022 yarışmacısı Batuhan Karacakaya 2018 yılında verdiği bir röportajda İngilizce mimarlık okuduğunu, babasının da mimar olduğunu, inşaat işlerine aşina olduğunu ifade etmiştir. Batuhan Karacakaya’nın bu açıklamasıyla birlikte, hangi üniversiteden mezun olduğuyla ilgili de bazı bilgilere yanıt aranmıştır. Batuhan Karacakaya Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümü’nden mezun olmuştur.
SURVİVOR BATUHAN KARACAKAYA KARİYERİ
Survivor Batuhan Karacakaya, reyting rekortmeni dizi Aşk-ı Memnu'da Bülent Ziyagil’i olarak tanınsa da, sonrasında birçok filmde ve dizide rol almıştır. Batuhan Karacakaya, şöhrete kavuştuğu Aşk-ı Memnu dizisinden sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde oynamıştır.
Dizinin sonlanmasıyla eğitimine ağırlık veren Survivor Batuhan Karacakaya üniversite yıllarında Diriliş Ertuğrul dizisinde de oynamıştır.
Ailesinin, eğitim konusunda hassas olduğunu söyleyen Survivor Batuhan, oyunculuğa adım attığı ilk yıllarda babası ile yaptığı bir konuşmadan da şöyle bahsediyor: “En başından beri ailem eğitimim konusunda hassas davrandı. Oyunculuk için ajansa yazıldığım dönem babam beni uyarmış, takdirlerim teşekkür olursa beni setten alacağını söylemişti.”
BATUHAN KARACAKAYA DİZİLERİ VE FİLMLERİ
Survivor Batuhan Karacakaya, 2004 yılında Büyük Buluşma dizisinde Tunç karakterine, 2005 yılında Beşinci Boyut dizisinde Arif-Emre karakterine, 2007 yılında da Bıçak Sırtı dizisinde Murat Ertuğrul karakterine hayat vermiştir.
Batuhan Karacakaya, 2016 yılında ise Diriliş Ertuğrul dizisine dahil olup Dündar’ı canlandırmıştır. Diriliş Ertuğrul’daki performansıyla da dikkatleri üzerine toplayan Batuhan Karacakaya, başarısını bir üst basamağa taşımayı bilmiştir.
2010 yılında iki sinema filminde birden yer alan Survivor Batuhan, Bekle Beni ve Dersimiz Atatürk filmlerinde oynamıştır. Batuhan Karacakaya 2011 yılında, o dönem çok konuşulan sinema filmlerinden olan Aşk Tesadüfleri Sever, 2012 yılında ise ‘Uzun Hikaye’ filminde oynamıştır.
Batuhan Karacakaya, Aşk Tesadüfleri Sever filminde, başrol oyuncusu Mehmet Günsür’ün, bu filmdeki çocukluğunu canlandırmıştır. Karacakaya, Diriliş Ertuğrul dizisinde ise Engin Altan Düzyatan’ın hayat verdiği Ertuğrul Bey’in kardeşi olan Dündar’ı canlandırmıştır.
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