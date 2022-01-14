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Survivor 2022 All Star yarışmacı kadrosu: Survivor Ünlüler kadrosu kimlerden oluşuyor?

Survivor 2022: All Star yarışmacıları kimler? İşte Survivor Ünlüler kadrosu!

Survivor 2022 için geri sayım başladı. Ekranların fenomen programı Survivor yarışmacıları merakla araştırılıyor. Survivor 2022 bu sene All Star konseptiyle ekranlara gelecek. 15 Ocak 2022 Cumartesi akşamı başlayacak yarışma öncesi yarışmanın takipçileri Survivor 2022 ünlüler kadrosunu araştırıyor. Peki, Survivor 2022 Ünlüler kimler? İşte Survivor Ünlüler 2022 kadrosu!

14.01.2022 - 13:34 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • ADEM KILIÇÇI

    Adem Kılıçcı, 5 Mart 1986 yılında Ağrı'da doğmuştur. 35 yaşında olan ve aslen Ağrılı olan Adem, 11-12 yaşlarından bu yana boks ile ilgilenmiştir. Beş kardeş olduklarını belirten Adem Kılıçcı'nın 2 kız 2 de erkek kardeşi var. Baba tarafının Kafkaslardan Ağrı'ya göçen Türklerden olduğu aktaran Adem Kılıçcı, anne tarafının ise Erzumlu olduğunu ifade ediyor. 

    Boyu 1.85 olan Adem Kılıçcı'nın kilosu ise 75'tir. 21 yaşına kadar Ağrı'da kaldığını ve sonrasında İstanbul'a geldiğini söyleyen Adem Kılıçcı, çocukluğunun çok hareketli geçtiğini belirtiyor. Bu yıllarda harçlığını çıkarmak için su ve limonata sattığını söyleyen Survivor Adem, aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği de yapmaktadır. 

     

    Eğitim hayatı da merak edilen Survivor Adem, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi mezunudur. İlköğrenimi de bu şehirde okuyan Adem, İstanbul'a geldikten sonra Fenerbahçe Boks Şubesi üyesi olmuştur. 

    ADEM KILIÇÇI KARİYERİ VE BAŞARILARI

    Ülkemizi milli takım seviyesinde temsil eden başarılı bir boksör olan Adem, çocukluk yıllarından bu yana sevdiği bu mesleği sürdürmektedir. 2004 yılında Antalya'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonasında gümüş madalya kazanan Adem, olimpiyatlarda da boy göstermiştir. 

    2004 Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. 

    2007 Chicago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

    2008 Yaz Olimpiyatları kapsamında 10 Ağustos günü 69 kiloda ilk turda İngiliz Billy Joe Saunders'a 14-3 yenilerek elendi.

    2009 Akdeniz Oyunlarında gümüş madalya aldı. (İtalya Pascara)

    2011 Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Gümüş Madalya kazandı. (Ankara)

    2012 Londra Olimpiyatlarında yarıştı.

    2013 Akdeniz Oyunlarında Altın madalya kazanmıştır. (Mersin)

    2017 Survivor kadrosuna ünlüler takımında yarıştı ve 2. oldu.

    2018 Survivor All Star şampiyonu oldu. 

    Bizim Semtin Çocukları filminde rol aldı.

    ADEM KILIÇCI EVLİ Mİ BEKAR MI?

    Adem Kılıçcı bekar mı evli mi sorusu da Survivor izleyicilerinin ve yarışmacıyı destekleyen merak ettiği bir konu. Survivor Adem Kılıçcı evli değil bekardır. 

  • AYCAN YANAÇ 

    Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan Survivor Aycan, 21 Kasım 1998 günü Almanya'nın Nünberg şehrinde doğmuştur. 24 yaşında olan Aycan Yanaç son derece başarılı bir futbolcudur. Aycan Yanaç aslen İzmirlidir. 

    Türkiye kadın milli takımına ilk kez 7 Nisan 2018 yılında çağrılan Aycan Yanaç, 2016 UEFA 10 Yaş Altı Kadınlar şampiyonası elemelerinde de oynamıştır. Aycan Yanaç'ın mevkisi forvettir. 

    173 cm boyu olduğu tahmin edilen Aycan Yanaç’ın kilosu ise 63’tür.

    Futbola çocuk yaşlarda Nünberg'de başlayan ve daha sonra Köln'de devam eden Aycan Yanaç, bu hikayesini de şöyle anlatıyor:  

    Abim eski futbolcu. 3 yaşında antrenmanlara gidiyordum. 6 yaşıma geldiğimde 'takıma yazılmak istiyorum' dedim babama. 2 sene geçti hala futbolla uğraşıyorum. Notlarım da kötüydü o arada. Babam dedi ki, 'derslerini düzelt götüreceğim seni'. Ben de sürekli ders çalışmaya başladım, notlarımı düzelttim ve babam götürdü beni. Erkeklerle başladım ilk olarak 8 yaşında. İyi de gidiyordum. U-17'ye kadar çıktım, A Takım'a yükseldim, Milli Takım'a gittim. Şimdi Gaziantep'teyim. 

    Survivor yaşantısına dair konuşan Aycan Yanaç, 'Survivor'daki videolarımı görünce bu ben miyim diyorum. Kendimi yalnız hissettiğimde arkamda kocaman bir ailem var diyorum. Survivor'da 10 yaş daha büyüdüm. Hayata bakışım değişti. Aç kalıyosun belli bir yerden sonra çıldırıyorsun. Ufacık bir şeyde tepki gösteriyorsun' diyerek ada yaşantısını özetlemiştir.

    AYCAN YANAÇ EVLİ Mİ BEKAR MI?

    Survivor All Star yarışmacısının evli mi yoksa bekar olduğu yakından merak ediliyor. 24 yaşındaki genç yarışmacı evli değil bekardır.

  • BARIŞ MURAT YAĞCI

    Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991, İzmir doğumlu, Türk manken, sporcu oyuncu ve şarkıcıdır. 2020 yılında Survivor'a katıldı ve ikinci oldu.

    Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991'de İzmir'de doğdu. Birce Akalay'ın kuzenidir. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Yağcı, ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor yönetimi bölümünde eğitimine devam etmektedir. Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynadı, ancak sakatlandıktan sonra spor hayatına devam edemedi. Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

    Best Model of Turkey adlı yarışmaya katılıp "Best Fotomodel" seçildikten sonra yapımcılar tarafından keşfedilmiştir. İlk oyunculuk deneyimini, 2014 yılında yayımlanmış olan Kocamın Ailesi adlı dizide Akın karakterini canlandırarak yaşadı. 

    2014 yılında yayımlanan Figüran adlı sinema filminde Pelin Şafak'ın arkadaşı olarak rol aldı. 2015 yılında yayımlanan Kiralık Aşk adlı dizide Eymen karakterini, 2017 yılında yayımlanan Şevkat Yerimdar adlı dizide ise Bora karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde Demir karakterini canlandırdı.

    2020 yılında Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Survivor yarışmasına katıldı ve ikinci olarak bitirdi.

    BARIŞ MURAT YAĞCI’NIN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

    1,97 boya sahip olan Barış Murat Yağcı, 88 kilo ağırlığındadır.

    BARIŞ MURAT YAĞCI’NIN MESLEĞİ NE?

    Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.

    Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan “Kocamın Ailesi” ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak “Şevkat Yerimdar” dizisinde “Bora” karakterini canlandırmıştır.

    2020 yılında Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Survivor yarışmasına katıldı ve ikinci olarak bitirdi.

    BARIŞ MURAT YAĞCI’NIN KATILDIĞI DİZİ, FİLM VE PROGRAMLAR

    Tv Yarışma Programı:

    Survivor (Kendisi, 2020)

    Rol Aldığı Tv Filmleri:

    *Sosyetik Gelin (Demir, 2018)

    Rol Aldığı Diziler:

    *Sevkat Yerimdar (Bora, 2017-2018)

    *Kiralık Aşk (Eymen, 2015)

    *Kocamın Ailesi (Akın, 2014)

    Rol Aldığı Sinema Filmleri:

    Figüran (Pelin Şafak’ın arkadaşı, Sinema Filmi 2014)

  • BATUHAN KARACAKAYA

    Survivor 2022 yarışmacı Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 yılında doğmuştur. 24 yaşındaki olan ve aslen İstanbullu olan Survivor Batuhan, Survivor 2021'de özellikle de su parkurlarında fark yaratmıştır. 

    SURVİVOR BATUHAN KARACAKAYA BOYU KİLOSU KAÇ?

    Çocuk yaşlarda Aşk-ı Memnu ile şöhreti yakalayan Batuhan'ın akıllarda kalan görüntüsü de o şekildeydi. Ancak geçtiğimzi yıl yarışmaya dahil olmasıyla hem yakışıklı hem de fiziksel performansıyla şaşırtan Batuhan'ın boyu 1.82, kilosu ise 75'tir.

    BATUHAN KARACAKAYA MESLEĞİ NE?

    Survivor 2022 yarışmacısı Batuhan Karacakaya 2018 yılında verdiği bir röportajda İngilizce mimarlık okuduğunu, babasının da mimar olduğunu, inşaat işlerine aşina olduğunu ifade etmiştir. Batuhan Karacakaya’nın bu açıklamasıyla birlikte, hangi üniversiteden mezun olduğuyla ilgili de bazı bilgilere yanıt aranmıştır. Batuhan Karacakaya Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümü’nden mezun olmuştur. 

    SURVİVOR BATUHAN KARACAKAYA KARİYERİ

    Survivor Batuhan Karacakaya, reyting rekortmeni dizi Aşk-ı Memnu'da Bülent Ziyagil’i olarak tanınsa da, sonrasında birçok filmde ve dizide rol almıştır. Batuhan Karacakaya, şöhrete kavuştuğu Aşk-ı Memnu dizisinden sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde oynamıştır. 

    Dizinin sonlanmasıyla eğitimine ağırlık veren Survivor Batuhan Karacakaya üniversite yıllarında Diriliş Ertuğrul dizisinde de oynamıştır. 

    Ailesinin, eğitim konusunda hassas olduğunu söyleyen Survivor Batuhan, oyunculuğa adım attığı ilk yıllarda babası ile yaptığı bir konuşmadan da şöyle bahsediyor: “En başından beri ailem eğitimim konusunda hassas davrandı. Oyunculuk için ajansa yazıldığım dönem babam beni uyarmış, takdirlerim teşekkür olursa beni setten alacağını söylemişti.” 

    BATUHAN KARACAKAYA DİZİLERİ VE FİLMLERİ

    Survivor Batuhan Karacakaya, 2004 yılında Büyük Buluşma dizisinde Tunç karakterine, 2005 yılında Beşinci Boyut dizisinde Arif-Emre karakterine, 2007 yılında da Bıçak Sırtı dizisinde Murat Ertuğrul karakterine hayat vermiştir. 

    Batuhan Karacakaya, 2016 yılında ise Diriliş Ertuğrul dizisine dahil olup Dündar’ı canlandırmıştır. Diriliş Ertuğrul’daki performansıyla da dikkatleri üzerine toplayan Batuhan Karacakaya, başarısını bir üst basamağa taşımayı bilmiştir. 

    2010 yılında iki sinema filminde birden yer alan Survivor Batuhan, Bekle Beni ve Dersimiz Atatürk filmlerinde oynamıştır. Batuhan Karacakaya 2011 yılında, o dönem çok konuşulan sinema filmlerinden olan Aşk Tesadüfleri Sever, 2012 yılında ise ‘Uzun Hikaye’ filminde oynamıştır.  

    Batuhan Karacakaya, Aşk Tesadüfleri Sever filminde, başrol oyuncusu Mehmet Günsür’ün, bu filmdeki çocukluğunu canlandırmıştır. Karacakaya, Diriliş Ertuğrul dizisinde ise Engin Altan Düzyatan’ın hayat verdiği Ertuğrul Bey’in kardeşi olan Dündar’ı canlandırmıştır.

  • BİRSEN BEKGÖZ 

    Birsen Bekgöz, evlilik dönemlerinde Birsen Yavuz ve Birsen Engin (18 Ekim 1980, Berlin), Türk kısa mesafe koşucusudur. Enka sporcusudur.

    Bekgöz hâlen Türkiye 4x100 ve 4x400 bayrak takımlarının sırasıyla 44.71 (Sema Apak, Meliz Redif ve Nimet Karakuş ile birlikte) 3:29.42'lik (Merve Aydın, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) dereceleri 2 Türkiye rekoru sahibidir.

     

    KARİYERİ

     

    Birsen Bekgöz kariyeri boyunca birçok Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 200 metrede 2004 ve 2005, 400 metre engellide 2004-2006-2010-2013 yıllarında zirvede yer aldı.

    Bekgöz, 2004 Cezmi Or Kupası'nda 400 metre engellide altın madalya kazandı. İspanya'nın Almería kentinde düzenlenen 2005 Akdeniz Oyunları'nda 200 m, 400 m engelli, 4x100 m bayrak ve 4x400 m bayrak dallarında yarışmıştı. Takım arkadaşları Özge Gürler, Pınar Saka ve Binnaz Uslu'yla beraber 4x400m bayrak yarışında bronz madalyanın sahibi oldu.

    Bekgöz, 2012 Londra Olimpiyatları'nda Türkiye kafilesinde yer aldı. Türkiye olimpiyatlar tarihinde ilk kez bayrak yarışlarında temsil ediliyordu. Türkiye takımı 4x400 metre yarışının ikinci eleme serisinde 3:34.71lik dereceyle son sırada kalarak finali göremedi. Bekgöz Mersin'deki 2013 Akdeniz Oyunları'nda 400, 400 engelli ve 4x400 metrede yarıştı. 400 metreyi dördüncü, engelliyi ise beşinci sırada tamamladı. Saliha Özyurt, Sema Apak ve Derya Yıldırım'la birlikte koştukları 4x400'de ise mücadeleyi 3:43.61le üçüncü sırada bitirdi. Takım, ikinci olan Fas takımının kulvar hatası yüzünden diskalifiye olmasıyla gümüş madalya kazandı. İslam Oyunları'nda 4x100m bayrak takımında altın (Sema Apak, Nimet Karakuş ve Saliha Özyurt ile birlikte), 4x400m bayrak takımında (Sema Apak, Özge Gürler ve Esma Aydemir ile birlikte) gümüş madalya sahibi olmuştur.

     

    BİRSEN BEKGÖZ’ÜN BOYU KAÇ?

    Güçlü yapısıyla dikkat çeken Birsen Bekgöz’ün fiziksel özellikleri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Birsen Bekgöz 173 cm boyunda ve 63 kilo ağırlığındadır.

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