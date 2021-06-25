Poyraz "Altı ayın bütün sonucu açıklanacak. Muhteşem bir gurur. Size çok teşekkür etmek istiyorum. 7/24 bizimle olan herkese teşekkür ederim. Aylardır hedefime koştum. Ben hayatta hedeflerime koştum hep Survivor'da apayrı duygular yaşadım. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ben de kazandım. İsmail de kazandı. Hakkımızda hayırlısı olsun." dedi.