ALEYNA KALAYCIOĞLU
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Yalova’da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul’a taşınmıştır.
AYŞE YÜKSEL
Survivor 2021 gönüllüler kadrosunda yer alacağı açıklanan Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Genç bir isim olarak dikkat çeken Ayşe Yüksel yaşı 20'dir. 20 yaşında olmasına rağmen, hayatına çok şey sığdırmayı başaran Ayşe Yüksel, yaşının genç olmasının hiçbir şeye engel olmayacağını söylüyor. Halen üniversite öğrencisi olduğunu dile getiren Survivor Ayşe Yüksel, 2. sınıfta öğrenim gördüğünü belirtmektedir. Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde okumaktadır. Spor ile çok içli dışlı olduğunu belirten Ayşe Yüksel, çocuk yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilendiğini de aktarıyor.
EMİR GÜNENÇ
Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Emin Günenç kimdir araştırılıyor. Emin Günenç, 23 Temmuz 1994’de İstanbul’da doğdu. Tekirdağ Şarköylü olan Emin Günenç, 8 yaşında futbola başladı. 18 yaşına kadar 10 sene boyunca futbol oynamıştır. Geçirdiği talihsiz bir sakatlık sonucunda futbol hayatını bırakmak zorunda kalmıştır.
HANZADE OFLUOĞLU
Survivor Türkiye 2021 Gönüllüler takımı kadrosunda yer alan Hanzade Ofluoğlu, 1988 yılında İzmir’de doğdu. 32 yaşında olan Hanzade Durmuş Ofluoğlu, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. 17 yaşında Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni kazanan Hanzade Ofluoğlu’nun İstanbul seyahati ve başarılarla dolu kariyeri başlamış oldu.
İLAYDA ŞEKER
Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan Survivor'da yarışacak İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumlu. 18 yaşına kadar Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde ailesiyle yaşayan yarışmacı, Sakarya Üniversitesi’nde okuduktan sonra İstanbul’da yaşayan dedesinin yanına geldi.
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