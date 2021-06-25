Survivor birincisi ödülü ne olacak? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Her yıl olduğu gibi bu yol da Survivor yarışmasının şampiyonu belli olacak. Survivor 2021'de finale İsmail Balaban ile Yiğit Poyraz kaldı. Halk arasında en çok smsi alan yarışmacı büyük ödülün de sahibi olacak.

SURVİVOR BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NEDİR?

Survivor 2021 şampiyonu bu akşam belli olacak. Yarışmanın birincisinin 500 bin TL üzerinde para kazanacağı konuşuluyor. Ödül ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.