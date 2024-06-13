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        Haberler Bilgi Magazin SURVİOR ŞAMPİYONU OLDU! Survivor All Star kim kazandı? 2024 Survivor şampiyon kim oldu, kupayı kim kazandı, büyük ödül belli oldu mu?

        Survivor All Star'da şampiyon belli oldu! 2024 Survivor şampiyonu kim oldu, kupayı kim kazandı?

        Survivor All Star'da şampiyon belli oldu. Yarı final karşılaşmalarının ardından Survivor All Star'da finale yükselen isimler belli oldu. Nefise, Ogeday, Batuhan ve Seda rakiplerini eleyerek İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde canlı yayında gerçekleşecek büyük finale adını yazdırmayı başardı. Survivor finalinde rakibine üstün gelen yarışmacı şampiyon olarak kupa ve büyük ödülün sahibi oldu. İşte 2024 Survivor şampiyonu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 18:37 Güncelleme: 14.06.2024 - 01:15
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        • 1

          Suvivor'da büyük final için nefesler tutuldu. Survivor All Star 2024 şampiyonu 13 Haziran Perşembe günü İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde canlı yayında belli oldu. Survivor birincisi Nefise, Batuhan, Ogeday ve Seda'dan oluşan finalistler arasından belirlendi. Survivor All Star 2024 şampiyonu kadar, büyük ödülde merak konusu oldu. Peki, "Survivor 2024 şampiyonu kim oldu, kupayı kim kazandı? Survivor All Star büyük ödül ne oldu?" İşte 13 Haziran 2024 Survivor'da şampiyonu olarak kupayı kazanan yarışmacı...

        • 2

          SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU, KİM KAZANDI?

          Survivor All Star finalinde rakiplerine eleyerek final etabına yükselen Ogeday ve Nefise şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele içine girdi.

          Ogeday final düellosunda Nefise'yi 6-2 yenerek Survivor All Star 2024 şampiyonu oldu.

          Şampiyon Ogeday büyük ödülün de sahibi oldu.

        • 3

          OGEDAY - SEDA DÜELLOSU

          Seda ve Ogeday karşılaşmasında 6-1'lik skorla kazanan Ogeday oldu. Ogeday böylelikle adını finale yazdıran ilk isim oldu. Seda Ocak ise bu mücadele sonrasında Survivor All Star 2024 finaline veda etti.

          BATUHAN NEFİSE DÜELLOSU

          Batuhan ve Nefise mücadelesi yarışmaya damga vurdu. Nefise Batuhan karşısında skor üstünlüğünü koruyarak adını finale yazdırdı ve Ogeday'ın rakibi oldu.

        • 4

          SURVİVOR ALL STAR BÜYÜK ÖDÜL NE OLDU?

          Survivor All Star'da büyük ödülün ne olduğu henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin bir açıklama yapıldığı takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 5

          SURVİVOR ALL STAR ŞAMPİYONU NASIL BELİRLENECEK?

          Survivor All Star şampiyonu Ogeday Nefise karşılaşmasının ardından belli olacak.

        Survivor All Star şampiyonluk ödülü
        Survivor All Star şampiyonluk ödülü
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