Sürücüler dikkat! Hep benzer kaza! 2 ölü, 2 yaralı!

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobilde sıkışan Umut Yeğen (18) ve Ayşe Aktürk'ün (22) hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki ağır yaralanan S.A. (18) ile hafif yaralı sürücü O.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Son olarak Antalya'da, kullandığı motosikletle yol bakım kamyonuna arkadan çarpan 23 yaşındaki Pınar Ünlü, önceki gün hayatını kaybetmişti. Duran ya da seyir halindeki TIR veya kamyonlara arkadan çarpma sonucu yaşanan kazalardaki artış dikkat çekti.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Yeğen ve Aktürk'ün cenazeleri Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.