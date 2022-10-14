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Sürücüler dikkat! Hep benzer kaza! 2 ölü, 2 yaralı!

Uşak'ta otomobilin, seyir halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Son dönemde kara yollarında duran ya da seyir halinde olan TIR ya da kamyona arkadan çarpmayla meydana gelen kazalarda yaşanan can kayıpları dikkat çekti

14.10.2022 - 09:38 | Güncelleme: ABONE OL
Sürücüler dikkat! Hep benzer kaza! 2 ölü, 2 yaralı! - Günün öne çıkan haberleri
Sürücüler dikkat! Hep benzer kaza! 2 ölü, 2 yaralı!
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AA / HABERTURK.COM

Uşak'ta alınan bilgiye göre, O.Y. (23) yönetimindeki otomobil, İzmir-Uşak kara yolu Güre köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden A.U. (45) idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri otomobilde sıkışan Umut Yeğen (18) ve Ayşe Aktürk'ün (22) hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki ağır yaralanan S.A. (18) ile hafif yaralı sürücü O.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SIKIŞTIKLARI YERDEN ÇIKARILDILAR

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Yeğen ve Aktürk'ün cenazeleri Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

BU KAZALARIN SONU GELMİYOR

Son olarak Antalya'da, kullandığı motosikletle yol bakım kamyonuna arkadan çarpan 23 yaşındaki Pınar Ünlü, önceki gün hayatını kaybetmişti. Duran ya da seyir halindeki TIR veya kamyonlara arkadan çarpma sonucu yaşanan kazalardaki artış dikkat çekti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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