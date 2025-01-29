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        Haberler Dünya Suriyeli Diplomatik Kaynaklar: Şaraa, Rusya’dan Esad ve Yardımcılarını Teslim Etmesini Talep Etti | Dış Haberler

        Suriyeli Diplomatik Kaynaklar: Şaraa, Rusya’dan Esad ve Yardımcılarını Teslim Etmesini Talep Etti

        Suriyeli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'nin yeni lideri Ahmed Şara, Şam'a ziyarette bulunan Rus heyetinden Beşar Esad'ın iadesini talep etti.

        Giriş: 29.01.2025 - 19:33 Güncelleme: 29.01.2025 - 19:33
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        Suriyeli Diplomatik Kaynaklar: Şaraa, Rusya'dan Esad ve Yardımcılarını Teslim Etmesini Talep Etti
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        Suriyeli diplomatik kaynaklar, yeni Suriye yönetiminin lideri Ahmed Şaraa’nın, devrilen rejimin lideri Beşar Esad ve yakın yardımcılarının Rusya tarafından teslim edilmesini talep ettiğini bildirdi.

        Esad ve yardımcıları, 8 Aralık 2024’te Esad rejiminin çökmesinin ardından Moskova’ya sığınmıştı.Suriyeli diplomatik kaynaklar, yeni Suriye yönetiminin lideri Ahmed Şaraa’nın, devrilen rejimin lideri Beşar Esad ve yakın yardımcılarının Rusya tarafından teslim edilmesini talep ettiğini bildirdi. Esad ve yardımcıları, 8 Aralık 2024’te Esad rejiminin çökmesinin ardından Moskova’ya sığınmıştı.

        Bu talep, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’un dün Şam’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gündeme geldi. Bogdanov, Esad’ın düşüşünden bu yana Suriye’yi ziyaret eden en üst düzey Rus heyetinin başında bulunuyordu. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, bu talebin gündeme gelip gelmediği konusunda yorum yapmaktan kaçındı. Kremlin, bugün yaptığı açıklamada, Rusya’nın yeni Suriye yönetimiyle diyalog kurmaya çalıştığını ve bu süreçte Suriye’deki iki askeri üssünün geleceğini güvence altına almak istediğini belirtti.

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        Rus heyetinde, Bogdanov’un yanı sıra Rusya Devlet Başkanı’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev de yer aldı. Heyetin ziyareti, yeni Suriye yönetiminin Moskova ile ilişkileri dengede tutma niyetinde olduğuna dair bir işaret olarak değerlendirildi. Şaraa, daha önce yaptığı açıklamalarda da Moskova ile tarihi ve stratejik ilişkilerin devam edeceğini vurgulamıştı.

        Bogdanov: Rus Askeri Üslerinin Geleceği Görüşmeler Gerektiriyor

        Bogdanov, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Suriye’deki Rus askeri üslerinin geleceğinin ek görüşmeler gerektirdiğini belirtti.

        “Şu an için herhangi bir değişiklik yok. Bu konu ek müzakereler gerektiriyor. Tüm iş birliği alanlarımızla ilgili kapsamlı istişareleri sürdürme konusunda anlaştık.”

        Yeni Suriye yönetimi, görüşmelerin ana gündeminin Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı olduğunu açıkladı. Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        “Taraflar, Esad rejiminin yürüttüğü acımasız savaşın mağdurları için adalet ve hesap verebilirliği sağlamayı amaçlayan geçiş dönemi adalet mekanizmaları üzerine görüş alışverişinde bulundu. Yeni yönetim, Suriye’nin geleceğini inşa etme sürecinde tüm taraflarla ilkeli bir şekilde çalışmaya kararlı olduğunu teyit etti. İlişkilerin yeniden tesisi, geçmişteki hataları ele almalı, Suriye halkının iradesine saygı duymalı ve onun çıkarlarına hizmet etmelidir.”

        Esad Moskova’ya Nasıl Kaçtı?

        8 Aralık sabahı, Suriye muhalefeti Şam’ı tamamen ele geçirdi. Bunun hemen ardından Beşar Esad ve ailesi, muhalefet unsurlarının kendisine ulaşmasını engellemek amacıyla Moskova’ya kaçtı. Rus devlet televizyonu, o dönemde yaptığı yayında, Moskova’nın Esad ve ailesine “insani sığınma hakkı” tanıdığını duyurmuştu.

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