MSB duyurdu: Sınırda yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak isteyen 4 kişinin yakalandığını duyurdu. MSB yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Mardin/Kızıltepe'deki Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edildi.

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