Suriye ve Irak'ta 3 terörist etkisiz!

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde aralıksız devam ediyor. Irak´ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde 2, Barış Pınarı bölgesinde 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG´li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.