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        Haberler Dünya Suriye Ulusal Diyalog Konferansı düzenlenecek | Dış Haberler

        Suriye Dışişleri Bakanı: Ulusal Diyalog Konferansını toplamak için zaman ayıracağız

        Suriye'deki yeni yönetim tarafından dışişleri bakanı olarak atanan Esad Hasan Şeybani "Suriye'de bütün kesimlerin katılımının sağlanacağı bir ulusal diyalog konferansı düzenlemek için zaman ayıracağız. Bu konferans ile birlikte genişletilmiş bir hazırlık komitesi kurulması söz konusu olacak." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 22:32 Güncelleme: 07.01.2025 - 22:32
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        Suriye Ulusal Diyalog Konferansı düzenlenecek
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        Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye'deki bütün kesimlerin katkısıyla Ulusal Diyalog Konferansı toplanacağını duyurdu. Hasan Şeybani "Bütün kesimlerin katılımıyla Ulusal Diyalog Konferansının toplanması için zaman ayıracağız. Bu sayede genişletilmiş hazırlık komitesinin kurulması da mümkün olacak." dedi.

        Reuters'a açıklamada bulunan yetkililer konferansın ne zaman toplanacağına dair herhangi bir bilgi olmadığını belirtirken Suriye'de bulunan gruplar da kendilerine bir davet ulaşmadığını ifade etti.

        AA'nın haberine göre toplanacak ulusal diyalog konferansına birçok farklı din ve etnik gruptan yaklaşık bin temsilci katılacak.

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