Türkiye’nin çeşitli birliklerinden gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar ve komandoların, ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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