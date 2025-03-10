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        Haberler Dünya Suriye Savunma Bakanlığı: Ordu, eski rejim yanlılarının saldırılarını başarıyla önledi | Dış Haberler

        Suriye Savunma Bakanlığı: Ordu, eski rejim yanlılarının saldırılarını başarıyla önledi

        Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü, "Ordu, Esad rejimi yanlılarının saldırılarını başarıyla önledi, askeri operasyon tamamlandı. Kamu kurumları çalışmaya devam edecek. Gelecekteki tehditleri ortadan kaldırmak için yeni planlar geliştirildi" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 10.03.2025 - 12:47 Güncelleme: 10.03.2025 - 12:47
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        Suriye Savunma Bakanlığı: Operasyon tamamlandı
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        Suriye Savunma Bakanlığı, 6-7 Mart'ta Tartus ve Lazkiye'de güvenlik güçleriyle devrik lider Esad'a bağlı unsurlar arasında çıkan çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Ordu, Esad rejimi yanlılarının saldırılarını başarıyla önledi, askeri operasyon tamamlandı." ifadelerini kullandı.

        Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü açıklamasında, "Kamu kurumları çalışmaya devam edebilir. Gelecekteki tehditleri ortadan kaldırmak için yeni planlar geliştirildi." ifadelerini kullandı.

        Suriye Savaş İzleme Grubu'nun açıklamasına göre, ülkede yaşanan çatışmalarda bini aşkın kişi hayatını kaybetti.

        ŞARA: GÜVENLİ ŞEKİLDE ATLATILDI

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, dün yaptığı açıklamada, Lazkiye ilinde yaşanan olayların "güvenli şekilde atlatıldığını" söyledi.

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        Şara, "krizin güvenli şekilde atlatıldığını" ifade ederek, "Ülkede yaşananlar, beklenen zorluklardır. Birliği ve Suriye halkı arasında sivil barışı korumalıyız." ifadelerini kullandı.

        BAĞIMSIZ SORUŞTURMA KOMİTESİ KURULDU

        Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lazkiye'deki olayların tüm yönleriyle incelenmesi ve sorumluların belirlenmesi amacıyla yedi üyeden oluşan bağımsız bir komitenin görevlendirildiği belirtildi.

        Bağımsız soruşturma komitesi, olayların çıkış nedenlerinin ve gelişim sürecinin araştırılması, sivillere yönelik ihlallerin soruşturulması ve sorumluların belirlenmesi, kamu kurumları, güvenlik güçleri ve orduya yönelik saldırıların incelenmesi için yetkilendirildi.

        Komite, ayrıca gerektiğinde uzmanlardan destek alma yetkisine sahip olacak. Tüm devlet kurumlarının ise komiteyle tam işbirliği yapması zorunlu kılındı.

        Soruşturma komitesinin, olaylara ilişkin kapsamlı raporunu 30 gün içinde tamamlayarak Suriye Cumhurbaşkanlığına sunması bekleniyor.

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