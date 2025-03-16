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        Haberler Dünya Ortadoğu Suriye Devrimi’nin 14. yıl dönümü coşkuyla kutlandı | Dış Haberler

        Suriye Devrimi'nin 14. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

        Suriye Devrimi'nin 14. yıl dönümü başkent Şam, Halep, Hama, Humus ve Lazkiye başta olmak üzere birçok ilde coşkuyla kutlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 06:17 Güncelleme: 16.03.2025 - 06:18
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        Suriye Devrimi'nin 14. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
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        Suriye'de devrimin 14. yıl dönümünde, iftar sonrası binlerce kişi başkent Şam, Hama, Humus, Lazkiye ve Halep illerinin merkezi noktalarında bir araya geldi.

        ŞAM'DAKİ KUTLAMALAR EMEVİ MEYDANI'NDA YAPILDI

        AA'nın haberine göre; iftar sonrasında on binlerce kişi, başkentin simge noktası Emevi Meydanı'nda toplanmaya başladı.

        Devrim şarkılarının hep birlikte söylendiği etkinlikte Suriyeliler, havai fişek ve ışık gösterimi eşliğinde büyük mutluluk yaşadı.

        Dilek balonları da uçuran Şam sakinleri, Baas rejiminin yıkılmasının ardından ilk kez hep birlikte devrimi kutladı.

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        HAMA, HUMUS, HALEP LAZKİYE...

        Hama'daki gösterilerin adresi Asi Meydanı olurken, Humus'ta binlerce, kişi saat kulesini doldurdu. Halep'te Sadullahcabri ile Lazkiye’de Şehitler Meydanı'na halk ellerinde Suriye devrim bayraklarıyla akın etti.

        ESAD'A KARŞI HALK AYAKLANMASI 15 MART 2011'DE BAŞLAMIŞTI

        Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı halk ayaklanması 15 Mart 2011'de başlamıştı.

        Esad rejimi, reform talebiyle sokaklara dökülen vatandaşlara baskı ve zulümle cevap vermiş, barışçıl gösterilerin güvenlik güçleriyle bastırılması ülkeyi iç savaşa sürüklemişti.

        *Haberin tüm fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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