        Suriye Cumhurbaşkanı Şara ABD'ye ulaştı: Trump ile Beyaz Saray'da görüşecek | Dış Haberler

        Suriye Cumhurbaşkanı Şara ABD'ye ulaştı: Trump ile Beyaz Saray'da görüşecek

        Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD Başkanı Trump ile yarın yapacağı görüşme için Washington'a geldi. Şara, Beyaz Saray'a resmi ziyarette bulunan ilk Suriyeli lider olacak

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 09.11.2025 - 10:39 Güncelleme: 09.11.2025 - 10:39
        Suriye Cumhurbaşkanı Şara ABD'de
        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'ye ulaştığı bildirildi.

        Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Şara, 6 Kasım tarihinde Brezilya’da düzenlenen "COP30" İklim Zirvesi’ne katılmasının ardından ABD'ye geçti.

        Şara'nın, 10 Kasım'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.

        Görüşmede, Suriye'nin savaş sonrası yeniden inşa süreci, yabancı yatırım ve ekonomik iş birliği fırsatları, Suriye üzerindeki ABD yaptırımlarının kaldırılması veya hafifletilmesi, DEAŞ'ın Suriye'de hala var olan unsurlarıyla mücadeleye yönelik ortak çabalar, Suriye'deki farklı silahlı grupların merkezi hükümetle entegrasyonu ve ordunun tek komuta altında birleştirilmesi gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor.

        Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'u ziyaret etmiş olsa da Beyaz Saray'a resmi bir devlet başkanı ziyareti gerçekleştiren ilk Suriyeli lider olacak.

        Yazı Boyutu
