        Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'li komutanlarla Şam'da basketbol oynadı | Dış Haberler

        Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'li komutanlarla Şam’da basketbol oynadı

        Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'li generallerle Şam'da basketbol oynadı. O anları paylaşan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, paylaşımında "Sıkı çalış, daha sıkı oyna. Amiral Brad Cooper ve Tuğgeneral Kevin Lambert ile sahada birkaç atış" ifadelerine yer verdi

        AA / Habertürk
        Giriş: 09.11.2025 - 11:48 Güncelleme: 09.11.2025 - 11:48
        Şara ABD'li komutanlarla basketbol oynadı
        Suriye Dışişleri Bakanı Esed Hasan Şeybani, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın ABD’li generallerle basketbol oynadığı bir video paylaştı.

        Şeybani'nin Instagram hesabındaki videoda, Şam'daki halk sarayında Cumhurbaşkanı Şara ve kendisinin, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper ile DEAŞ’a karşı kurulan Uluslararası Koalisyon'un Komutanı Kevin Lambert ile basketbol oynadığı görüldü.

        Paylaşımında Şeybani, "Sıkı çalış, daha sıkı oyna. Amiral Brad Cooper ve Tuğgeneral Kevin Lambert ile sahada birkaç atış" ifadelerine yer verdi.

        Suriye–ABD ilişkilerinde kontrollü normalleşme dönemi
        Haberi Görüntüle

        ABD'ye giden Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın, 10 Kasım'da Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.

