Süreyya Yalçın’dan dikkat çeken paylaşım

2023 yılında radikal bir şekilde kilo vererek gündeme gelen sosyetik isim Süreyya Yalçın, zayıf görüntüsüyle uzun süre konuşulmuştu.

Yalçın o dönem, "Günde sadece bir öğün" beslendiğini açıklamış, öğle saatlerinde balık veya etin yanında sebze ve salata tükettiğini belirtmişti.

Süreyya Yalçın, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi

Salıncakta pozlar veren Süreyya Yalçın, son halini gözler önüne serdi. Ünlü isim, zayıf görüntüsüyle dikkat çekerken, fotoğraflarını yorumlara kapalı olarak paylaşmayı tercih etti.

Fotoğraflar: Instagram