"VİTAMİNLİ SERUM ALIYORUM"

Süreyya Yalçın, 4 milyon dolar değerindeki malikanesinde vaktini nasıl değerlendirdiğini şu şekilde anlattı:

İki aydır karantinadayız. Evcimen olduğumuz için sorun yok aslında. Eşim evden çalışıyor. Ben ise bol bol kitap okuyorum ve köpeklerimle ilgileniyorum. Her hafta vitaminli serum alıyorum. Bünyemi güçlü tutmaya çalışıyorum.