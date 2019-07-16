EŞİNİN SİVİLCESİNİ PATLATTI

Denize girmek yerine botta keyif yapan ikiliden Yalçın, Baran'ın yüzünde çıkan sivilceyi patlatmaya çalışırken eşi ise bu anları telefonla kaydetti. Sosyetik çift, daha sonra bir otelde yapılan tavla turnuvasına katıldı.