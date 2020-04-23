HABERTURK.COM

Cemiyet dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Süreyya Yalçın, 12 yıl önce hayatını kaybeden babası Faruk Yalçın'ın doğum gününde duygusal bir mesaj yayınladı.

Babasının fotoğrafını paylaşan Yalçın, altına şunları yazdı:

Gülüşünü sadece başka yerlerde gördüğüm, rüyalarda buluştuğum melek babam... Seneler geçiyor işte, acı yerini bilince bıraktı. Eminim beni hala görüyorsun ve seni ne kadar sevdiğimi hissediyorsun.