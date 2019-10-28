Süreyya Yalçın ile Ozan Baran çiftinin yakın dostlarının katıldığı doğum günü partisinde fantezi müziğin sevilen ismi Ferman Toprak ve eşi Hilal Toprak da göze çarpan isimler arasındaydı.

Partide Yalçın ve Baran’ın mutluluğu gözlerden kaçmadı. Jeyan Büyükburç’un şarkılarıyla eğlenen davetliler, Ferman Toprak’ın "Hayatı Tesbih Yapmışım" şarkısıyla coştu. Ünlü sanatçı, şarkısı bittiğinde ise yakın dostu Ozan Baran’a özel yapım tesbih hediye etti.

FİT GÖRÜNTÜSÜYLE ŞAŞIRTTI

Lüks harcamalarıyla bilinen Süreyya Yalçın, eşi için hazırlattığı doğum günü pastasıyla yine şaşırttı. Akrep motifli altından tasarlanmış pastanın mumlarını üfleyen Baran, gecenin mimarı eşi Yalçın’ı öptü.

Verdiği kilolarla dikkat çeken Süreyya Yalçın, “İyi ki doğdun sevgilim, neşem, mutluluğum, yaşam gücüm, yaşam sebebim, seni çok seviyorum. Sağlıkla mutlulukla el ele beraber daha nice uzun seneler. Dünyadaki hiçbir şeye değişmem seni” diyerek duygularını dile getirdi.