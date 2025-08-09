Sürekli "scroll" yapmaktan yorgun musunuz? Dijital dünyadan gerçek hayata geçiş için etkili stratejiler!

Her gün defalarca elimiz telefona gidiyor, çoğu zaman da neden yaptığımızı bile fark etmiyoruz. Peki, gerçekten bu alışkanlıktan kurtulmak mümkün mü? Uzmanlar ve yazarlar, ekran bağımlılığına karşı işe yarayan ve uygulanabilir önerileriyle dikkat çekiyor.

TELEFONSUZ BİR HAYAT MÜMKÜN MÜ?

Teknoloji çağında ekranlardan kopmak her zamankinden daha zor. Ancak uzmanlara göre küçük adımlarla, telefon bağımlılığı önemli ölçüde azaltılabiliyor.

HEDEF KOY, PLAN YAP

Kendine bir hedef koymak ve tarih belirlemek, sosyal medyada harcanan zamanı sınırlayabilir. Bu bir sınav, koşu ya da yemek daveti olabilir.

TELEFONU EVİN BELLİ BİR NOKTASINA BIRAK

Telefonu eve girince sabit bir yerde bırakmak, onu sürekli elde taşıma alışkanlığını azaltır.

‘AKILLI’ TELEFON YERİNE BASİT TELEFON

İnternetsiz, sınırlı uygulamalı telefonlar kullanmak dikkat dağınıklığını büyük ölçüde azaltabilir.

‘ME TIME’ ALIŞKANLIĞI GELİŞTİR

Telefonla geçecek zamanı şiir okumaya, yürüyüşe ya da arkadaşlarla buluşmaya ayırmak zihni yeniler.

İLETİŞİMİ TOPLU HALE GETİR

Gün içinde mesajları ve sosyal medya hesaplarını belli saatlerde topluca kontrol etmek etkili bir yöntemdir.

OYUNLAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİ KULLAN

Bazı uygulamalar, telefonla geçirilen süreyi azaltmak için ödüllendirici sistemler sunar. Bu da alışkanlık değişimini kolaylaştırır.

BİR GÜNÜ TELEFONSUZ GEÇİR Haftada bir gün telefon kullanmamak, zihin sağlığını ve aile ilişkilerini güçlendirir. YATAK ODASINDA TELEFON YASAK Uyurken telefonu dışarıda bırakmak, hem uyku kalitesini artırır hem de sabah odaklanmayı kolaylaştırır. REKLAM TELEFONSUZ ALANLARI TERCİH ET Yüzme gibi fiziksel olarak telefondan uzak olmayı gerektiren aktiviteler dikkat alışkanlıklarını değiştirir. ZORLU BİR ŞEY YAP Egzersiz yapmak, temizlik ya da yeni bir hobiyle uğraşmak; gerçek dünyada başarı hissi yaratır ve telefona olan ihtiyacı azaltır. Kaynak: New York Times Fotoğraf kaynak: IStock