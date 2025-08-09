Habertürk
        Sürekli "scroll" yapmaktan yorgun musunuz? Dijital dünyadan gerçek hayata geçiş için etkili stratejiler!

        Sürekli "scroll" yapmaktan yorgun musunuz? Dijital dünyadan gerçek hayata geçiş için etkili stratejiler!

        Sürekli ekran başında geçirilen zaman, günümüzün en yaygın sorunlarından biri. Uzmanlar, klasik önerilerden sıkılanlar için etkili ve alışılmadık yöntemlerle ekran süresini azaltmanın yollarını sunuyor. Küçük adımlarla dijital detoks yapmak artık daha mümkün...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2025 - 10:30 Güncelleme: 09.08.2025 - 10:30
        Sürekli "scroll" yapmaktan yorgun musunuz?
        Her gün defalarca elimiz telefona gidiyor, çoğu zaman da neden yaptığımızı bile fark etmiyoruz. Peki, gerçekten bu alışkanlıktan kurtulmak mümkün mü? Uzmanlar ve yazarlar, ekran bağımlılığına karşı işe yarayan ve uygulanabilir önerileriyle dikkat çekiyor.

        TELEFONSUZ BİR HAYAT MÜMKÜN MÜ?

        Teknoloji çağında ekranlardan kopmak her zamankinden daha zor. Ancak uzmanlara göre küçük adımlarla, telefon bağımlılığı önemli ölçüde azaltılabiliyor.

        HEDEF KOY, PLAN YAP

        Kendine bir hedef koymak ve tarih belirlemek, sosyal medyada harcanan zamanı sınırlayabilir. Bu bir sınav, koşu ya da yemek daveti olabilir.

        TELEFONU EVİN BELLİ BİR NOKTASINA BIRAK

        Telefonu eve girince sabit bir yerde bırakmak, onu sürekli elde taşıma alışkanlığını azaltır.

        ‘AKILLI’ TELEFON YERİNE BASİT TELEFON

        İnternetsiz, sınırlı uygulamalı telefonlar kullanmak dikkat dağınıklığını büyük ölçüde azaltabilir.

        ‘ME TIME’ ALIŞKANLIĞI GELİŞTİR

        Telefonla geçecek zamanı şiir okumaya, yürüyüşe ya da arkadaşlarla buluşmaya ayırmak zihni yeniler.

        İLETİŞİMİ TOPLU HALE GETİR

        Gün içinde mesajları ve sosyal medya hesaplarını belli saatlerde topluca kontrol etmek etkili bir yöntemdir.

        OYUNLAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİ KULLAN

        Bazı uygulamalar, telefonla geçirilen süreyi azaltmak için ödüllendirici sistemler sunar. Bu da alışkanlık değişimini kolaylaştırır.

        BİR GÜNÜ TELEFONSUZ GEÇİR

        Haftada bir gün telefon kullanmamak, zihin sağlığını ve aile ilişkilerini güçlendirir.

        YATAK ODASINDA TELEFON YASAK

        Uyurken telefonu dışarıda bırakmak, hem uyku kalitesini artırır hem de sabah odaklanmayı kolaylaştırır.

        TELEFONSUZ ALANLARI TERCİH ET

        Yüzme gibi fiziksel olarak telefondan uzak olmayı gerektiren aktiviteler dikkat alışkanlıklarını değiştirir.

        ZORLU BİR ŞEY YAP

        Egzersiz yapmak, temizlik ya da yeni bir hobiyle uğraşmak; gerçek dünyada başarı hissi yaratır ve telefona olan ihtiyacı azaltır.

        Kaynak: New York Times

        Fotoğraf kaynak: IStock

