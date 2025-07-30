Süreç komisyonu ilk toplantısını ne zaman yapacak? | Son dakika haberleri

Süreç komisyonu ilk toplantısını ne zaman yapacak? | Son dakika haberleri

Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis'te kurulacak komisyona 31 Temmuz saat 17.00'ye kadar isimler bildirilecek.

CHP’NİN KOMİSYONDAN BEKLENTİSİ NE OLACAK?

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MHP ve DEM parti isimleri netleştirirken gözler diğer partilere çevrildi. CHP’de isimler netleşmedi. CHP'nin komisyondan beklentisi ise nitelikli çoğunluğun olması.

KOMİSYON 51 KİŞİDEN OLUŞACAK

51 kişiden oluşacak komisyonda AK Parti'den 21, CHP'den 10, MHP ve DEM parti 4'er, İYİ Parti ile Yeni Yol grubundan da 3'er üye yer alacak. İYİ Parti komisyona üye vermeyeceğini açıklamıştı. Meclis'te grubu bulunmayan partilerin komisyonda birer üyesi olacak. AK Parti ve Yeni Yol Grubu süre dolmadan isimleri iletecek.

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Meclis'te komisyon kurulması MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından "Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" ismi ile önerilmişti. MHP'nin adına yer alacak isimlerden olan Feti Yıldız da son paylaşımında bu ismi yineledi.

"TOPLUMSAL DAYANIŞMA KARDEŞLİK VE DEMOKRASİ KOMİSYONU"

Ancak farklı görüşte olan partiler de var. Öne çıkan önerilerden birisi de "toplumsal dayanışma kardeşlik ve demokrasi komisyonu" oldu. İlk toplantının hafta başında pazartesi gerçekleştirilmesi bekleniyor. Komisyon isminin de o toplantıda kesinleşeceği kaydediliyor.