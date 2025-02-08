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        Haberler Kültür-Sanat Resim 'Supernatura' resimleri

        'Supernatura' resimleri

        Abdo Yalçınkaya'nın "Supernatura" isimli kişisel sergisini 15 Mart'a kadar Labirent Sanat sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 10:41 Güncelleme: 08.02.2025 - 10:41
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        Labirent Sanat, 8 Şubat – 15 Mart 2025 tarihleri arasında Abdo Yalçınkaya’nın “Supernatura” isimli

        kişisel sergisine ev sahipliği yapacak.

        Abdo’nun, “Supernatura” başlıklı kişisel sergisi, insan, doğa ve şehir temalarını farklı görünüm

        biçimlerini ve bu biçimlerin yarattığı duygulanımları bir araya getiriyor. Eserlerinde insan tasarımlarının ve araçlarının doğa karşısındaki durumunu işleyen Abdo, teknolojinin yıkıcı etkilerini, militarizmin toplum üzerindeki baskısını ve tüketim toplumunun sürdürülemezliği gibi evrensel eleştirel konuları odağına alıyor.

        Çağdaş sanatın etkilerini taşıyan sergi, Neo-figüratif, Ekspresyonist ve Pop-art akımlarından da izler barındırıyor. Sergi ismini, Fransız funk müzisyeni Cerrone’un aynı adlı distopik disko şarkısından alıyor ve Abdo’nun üretimlerini geniş bir yelpazede sunuyor. Abdo, seçkide kendi olağanlığı içinde ilerleyen dünyanın çok boyutlu kolektif bir eleştirisini de aktarıyor. Sergi, bireysel bir perspektiften doğup toplumu bir bütün olarak hedef alırken, izleyiciyi de bu sorunların bir parçası olarak görmeye davet ediyor.

        Abdo’nun üretimleri, bu açıdan hem bir uyarı hem de bir farkındalık çağrısı taşıyor ve geleceğe dair

        bir felaketi tüm olağanlığıyla öngörüyor. Sergi izleyicilere sanat aracılığıyla toplumsal ve çevresel

        sorunlar üzerine düşünme fırsatı sunarken aynı zamanda estetik bir deneyim de vaat ediyor.

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        #Labirent Sanat
        #Abdo Yalçınkaya
        #sergi
        #resim
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