Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerYaşam

Süper Piyango sonuçları 13 Mayıs 2020! MPİ Süper Piyango sonuç sorgulama

MPİ Süper Piyango 13 Mayıs çekiliş sonuçları açıklandı. Bugün Süper Piyango'nun 13 Mayıs 2020 tarihli çekilişinde 500 bin TL'lik büyük ikramiye kazanan numarası belli oldu. Süper Piyango 13 Mayıs çekiliş sonuç bilgilerini sizler için hazırladık. İşte Milli Piyango İdaresi Süper Piyango sorgulama ekranı

13.05.2020 - 22:38 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Piyango 12 Mayıs 2020

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 13 Mayıs Süper Piyango sonuçları açıklandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Milli Piyango İdaresi tarafından Süper Piyango şans oyunu sistemi getirildi. Biletler sanal bayilerden alınabiliyor. Her gün bir kişi 500 bin TL ikramiye kazanıyor. İşte 13 Mayıs Süper Piyango sonuç sorgulama ekranı...

13 MAYIS SÜPER PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

13-05-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği bayi: NESİNE.COM-

500000 TL ikramiye kazanan numaralar

328816

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

083965 481980 566210 722788 895070

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

4 9

SÜPER PİYANGO NEDİR, NASIL OYNANIR?

Süper Piyango nedir? sorusunun yanıtı; Milli Piyango İdaresi tarafından her gün çekilişi yapılan ve her gün bir kişiye 1 milyon TL ikramiye veren, ikinci ikramiye 100 bin TL olan ve 1 amorti kazandıran şans oyununa denir.

Süper Piyango nasıl oynanır sorusunun yanıtı ise; Milli Piyango İdaresi sanal bayi üzerinden bilet alınabiliyor. Bilet bedeli 3 TL olarak belirlenmiştir.

12 MAYIS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği bayi: NESİNE.COM-

500000 TL ikramiye kazanan numaralar

053522

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

220978 472463 658386 920616 965412

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

4 7

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Nikotini vücuttan atmak için...
Nikotini vücuttan atmak için...
İşte koronavirüs vakasına rastlanmayan o ilçe
İşte koronavirüs vakasına rastlanmayan o ilçe
90'ların ünlü şarkıcısından olay sözler! 'Bu kadar mı aç kaldınız?'
90'ların ünlü şarkıcısından olay sözler! 'Bu kadar mı aç kaldınız?'
Evdeki hesap çarşıya uymadı! Köprü binaya girdi
Evdeki hesap çarşıya uymadı! Köprü binaya girdi
MPİ 12 Mayıs Süper Piyango sonuçları
MPİ 12 Mayıs Süper Piyango sonuçları
1 Milyon TL kazanan numara açıklandı
1 Milyon TL kazanan numara açıklandı
1 Milyon TL'yi kim kazandı?
1 Milyon TL'yi kim kazandı?
3 Mayıs Süper Piyango sonuçları
3 Mayıs Süper Piyango sonuçları

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X