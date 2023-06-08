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8 Haziran 2023 Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

Haftanın ikinci Süper Loto çekiliş sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi. Haftada üç gün salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da kazandıran numaralar saat 21.30'da açıklanıyor. İşte 8 Haziran 2023 Perşembe Süper Loto çekilişi sonuç sorgulama ekranı...

Giriş: 08.06.2023 - 23:07 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklandı 8 Haziran 2023! Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
HABERTURK.COM

Salı, perşembe ve pazar günleri çekilişi yapılan Süper Loto'da sonuçlar noter huzurunda canlı yayında açıklanıyor. Süper Loto çekilişinde merakla beklenen sonuçlar 21:30'da belli oldu. İşte 8 Haziran 2023 Süper Loto sonuçları...

8 HAZİRAN 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI

5 - 6 - 20 - 43 - 53 - 56

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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