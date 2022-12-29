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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 29 Aralık 2022 Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama ekranı! Tıkla, öğren

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor 29 Aralık 2022!

Süper Loto çekiliş sonuçlarında geri sayım sürüyor. Süper Loto çekilişleri Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. İşte 29 Aralık 2022 Perşembe Süper Loto sonucu ekranı...

Giriş: 29.12.2022 - 20:04 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 29 Aralık 2022 Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama ekranı! Tıkla, öğren
HABERTURK.COM

Süper Loto çekilişi noter huzurunda canlı yayında açıklanmaktadır. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte 29 Aralık Perşembe 2022 Süper Loto çekilişi hakkında detaylar...

29 ARALIK 2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

Süper Loto sonuçları saat 21.30'da açıklanacak. Kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

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SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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