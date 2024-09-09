Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Süper Lig transfer sezonu bitiş tarihi: 2024-2025 yaz transfer sezonu ne zaman sona eriyor?

        Süper Lig transfer sezonu bitiş tarihi: 2024-2025 yaz transfer sezonu ne zaman sona eriyor?

        Avrupa'da transfer sezonu 30 Ağustos Cuma günü sona erdi. Transferlerin bitimiyle Avrupa'da mücadele edecek takımlarımız UEFA'ya kadro bildirimi yaptı. Öte yandan futbolseverler Süper Lig transfer sezonunun bitiş tarihini de araştırmaya başladı. Peki, 2024-2025 yaz transfer sezonu ne zaman sona eriyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 10:33 Güncelleme: 09.09.2024 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Futbolda yeni sezon yaz transfer dönemi 24 Haziran'da başladı. Avrupa'da transfer sezonunun sonlanmasıyla Süper Lig transfer döneminin bitiş tarihi de merak edilenler arasında yer aldı. Peki, "2024-2025 transfer dönemi ne zaman bitiyor?" İşte Türkiye'de transfer sezonunun sona ereceği tarih...

        • 2

          TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

          Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 24 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 13 Eylül Cuma günü sona erecek.

        • 3

          ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

          "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp 11 Şubat 2025'te tamamlanacak.

        • 4

          SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Lige verilen milli aranın ardından Trendyol Süper Lig 5. hafta maçları 14 Eylül Cumartesi günü başlayacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin toprağa verilecek
        Narin toprağa verilecek
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
        Ünlüler acıyı paylaştı
        Ünlüler acıyı paylaştı
        2024’te devam filmlerinin gişe sıralaması
        2024’te devam filmlerinin gişe sıralaması
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        Habertürk Anasayfa