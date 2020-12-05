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Süper Lig puan durumu 5 Aralık! Spor Toto Süper Lig 10. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu

Süper Lig puan durumu 11. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı 3-0'lık skorla geçti ve çıkışını sürdürdü. İşte, Spor Toto Süper Lig 11. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu...

05.12.2020 - 09:36 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig puan durumu 5 Aralık! Spor Toto Süper Lig 10. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu

Spor Toto Süper Lig 11. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de dokuzuncu hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 11. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 11. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.AYTEMİZ ALANYASPOR97201931623
2.GALATASARAY A.Ş.10622167920
3.FENERBAHÇE A.Ş.106222013720
4.BEŞİKTAŞ A.Ş.106132017319
5.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.103611513215
6.KASIMPAŞA A.Ş.114341313015
7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.103521711614
8.GÖZTEPE A.Ş.9351159614
9.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK104241615114
10.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR9333107312
11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.93331214-212
12.YENİ MALATYASPOR93331012-212
13.ATAKAŞ HATAYSPOR733179-212
14.TRABZONSPOR A.Ş.103341215-312
15.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR102441116-510
16.DEMİR GRUP SİVASSPOR9234811-39
17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR92341115-49
18.HES KABLO KAYSERİSPOR9225511-68
19.YUKATEL DENİZLİSPOR9135816-86
20.GENÇLERBİRLİĞİ9126616-105
21.MKE ANKARAGÜCÜ8026715-82

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 11. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

04.12.202019:30BEŞİKTAŞ A.Ş.3 - 0KASIMPAŞA A.Ş.

05.12.202013:30GÖZTEPE A.Ş.-HES KABLO KAYSERİSPOR

05.12.202013:30GENÇLERBİRLİĞİ-AYTEMİZ ALANYASPOR

05.12.202016:00İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

05.12.202016:00YENİ MALATYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

05.12.202019:00GALATASARAY A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR

06.12.202013:30FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

06.12.202016:00FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ

06.12.202019:00YUKATEL DENİZLİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş.

07.12.202019:30TRABZONSPOR A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR

Haftayı bay geçen takım
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

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