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Süper Lig puan durumu 21 Eylül! Spor Toto Süper Lig 5. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu, 2019 - 2020 sezonunun 5. haftasında oynanan son maçların ardından merak ediliyor. Haftanın açılış maçı Göztepe - Konyaspor arasındaydı. Bugün ise gözler Fenerbahçe - Ankaragücü maçındaydı. Peki son maçların ardından Spor Toto Süper Lig puan durumu nasıl? İşte 21 Eylül TFF Süper Lig puan durumu

21.09.2019 - 21:47 | Güncelleme: Futbol
Puan durumu

Puan durumu son maçların oynanması ile araştırılıyor. 2019 - 2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. hafta oynanan maçlarla tam gaz devam ediyor. Haftanın açılış maçını yapan Göztepe, Konyaspor galibiyetiyle haftaya başladı. Bu akşam ise gözler oynanan Fenerbahçe - Ankaragücü maçındaydı. Fenerbahçe 2 hafta sonra 3 puanla sahadan ayrılmayı başardı. Galatasaray yarın Malatyaspor ile karşılaşacak. Pazartesi günü ise Sivasspor - Trabzonspor karşılaşması ile Beşiktaş - Başakşehir karşılaşması var. TFF Spor Toto Süper Lig 5. hafta maçları ile birlikte puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 5. HAFTA

1. Devre1234567891011121314151617
2. Devre1819202122232425262728293031323334

 OGBMAYAVP
1.AYTEMİZ ALANYASPOR4400114712
2.FENERBAHÇE A.Ş.5311116510
3.YUKATEL DENİZLİSPOR52215238
4.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.42204228
5.GALATASARAY A.Ş.42115507
6.GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ421189-17
7.BTC TURK YENİ MALATYASPOR420210556
8.TRABZONSPOR A.Ş.41306516
9.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR51314406
10.DEMİR GRUP SİVASSPOR41216425
11.GÖZTEPE A.Ş.512214-35
12.ANTALYASPOR A.Ş.512259-45
13.MKE ANKARAGÜCÜ512237-45
14.BEŞİKTAŞ A.Ş.411267-14
15.KASIMPAŞA A.Ş.511357-24
16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK411247-34
17.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR503268-23
18.GENÇLERBİRLİĞİ401349-51

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 5. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

20.09.2019 20:30 GÖZTEPE A.Ş. 1 - 0 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

21.09.2019 15:00 KASIMPAŞA A.Ş. 3 - 0 ANTALYASPOR A.Ş.

21.09.2019 17:30 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 1 - 1 YUKATEL DENİZLİSPOR

21.09.2019 20:00 FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 1 MKE ANKARAGÜCÜ

22.09.2019 14:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

22.09.2019 16:30 GENÇLERBİRLİĞİ - AYTEMİZ ALANYASPOR

22.09.2019 19:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY A.Ş.

23.09.2019 20:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

23.09.2019 20:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

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