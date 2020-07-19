Süper Lig 33. hafta güncel puan durumu

Spor Toto Süper Lig 33. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin kaldığı yerden devam ettiği Süper Lig'de son iki haftaya girilirken lider Başakşehir en yakın takipçisi Trabzonspor ile puan farkını 4'e çıkardı ve bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etme şansı yakaladı. İşte, Spor Toto Süper Lig 33. hafta fikstürü ve puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 33. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 32 19 9 4 62 31 31 66 2.TRABZONSPOR A.Ş. 32 17 11 4 71 37 34 62 3.DEMİR GRUP SİVASSPOR 32 16 9 7 52 35 17 57 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 32 17 5 10 54 40 14 56 5.GALATASARAY A.Ş. 33 15 10 8 53 35 18 55 6.AYTEMİZ ALANYASPOR 32 14 9 9 57 35 22 51 7.FENERBAHÇE A.Ş. 32 14 8 10 55 43 12 50 8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 33 10 13 10 48 50 -2 43 9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 32 10 11 11 38 50 -12 41 10.KASIMPAŞA A.Ş. 33 11 7 15 50 56 -6 40 11.GÖZTEPE A.Ş. 33 10 9 14 41 48 -7 39 12.GENÇLERBİRLİĞİ 32 9 9 14 39 51 -12 36 13.YUKATEL DENİZLİSPOR 32 9 8 15 31 46 -15 35 14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 32 7 12 13 30 46 -16 33 15.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 32 8 8 16 44 47 -3 32 16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 32 9 5 18 34 54 -20 32 17.HES KABLO KAYSERİSPOR 32 8 8 16 39 69 -30 32 18.MKE ANKARAGÜCÜ 32 6 11 15 30 55 -25 29

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 33. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ