Süper Lig 33. hafta güncel puan durumu

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HaberlerFutbol

Süper Lig puan durumu 2020! Spor Toto Süper Lig 33. hafta fikstürü ve güncel puan durumu

Süper Lig puan durumu 33. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Haftanın açılış maçlarında Galatasaray evinde 8 maç aradan sonra Göztepe karşısında galip geldi. Kasımpaşa ise Gaziantep ile 2-2 berabere kaldı. Şampiyonun belirleneceği son iki haftaya girilirken lider Başakşehir en yakın takipçisinden 4 puan önde bulunuyor ve bu hafta 3 puan alması halinde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. İşte, Spor Toto Süper Lig 33. hafta fikstürü ve puan durumu...

19.07.2020 - 12:24 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig puan durumu

Spor Toto Süper Lig 33. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin kaldığı yerden devam ettiği Süper Lig'de son iki haftaya girilirken lider Başakşehir en yakın takipçisi Trabzonspor ile puan farkını 4'e çıkardı ve bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etme şansı yakaladı. İşte, Spor Toto Süper Lig 33. hafta fikstürü ve puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 33. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK32199462313166
2.TRABZONSPOR A.Ş.321711471373462
3.DEMİR GRUP SİVASSPOR32169752351757
4.BEŞİKTAŞ A.Ş.321751054401456
5.GALATASARAY A.Ş.331510853351855
6.AYTEMİZ ALANYASPOR32149957352251
7.FENERBAHÇE A.Ş.321481055431250
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.331013104850-243
9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR321011113850-1241
10.KASIMPAŞA A.Ş.33117155056-640
11.GÖZTEPE A.Ş.33109144148-739
12.GENÇLERBİRLİĞİ3299143951-1236
13.YUKATEL DENİZLİSPOR3298153146-1535
14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR32712133046-1633
15.BTC TURK YENİ MALATYASPOR3288164447-332
16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.3295183454-2032
17.HES KABLO KAYSERİSPOR3288163969-3032
18.MKE ANKARAGÜCÜ32611153055-2529

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 33. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

18.07.202021:00GALATASARAY A.Ş.3 - 1GÖZTEPE A.Ş.

18.07.202021:00GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.2 - 2KASIMPAŞA A.Ş.

19.07.202021:00ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-BTC TURK YENİ MALATYASPOR

19.07.202021:00TRABZONSPOR A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

19.07.202021:00MKE ANKARAGÜCÜ-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

19.07.202021:00DEMİR GRUP SİVASSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ

19.07.202021:00BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş.

19.07.202021:00MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-HES KABLO KAYSERİSPOR

19.07.202021:00AYTEMİZ ALANYASPOR-YUKATEL DENİZLİSPOR

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