Spor Toto Süper Lig 18. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de günün son maçında Beşiktaş evinde lider Sivasspor'u konuk ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 18. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 18. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.DEMİR GRUP SİVASSPOR 17 11 4 2 35 16 19 37 2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 18 10 6 2 36 18 18 36 3.TRABZONSPOR A.Ş. 18 10 5 3 41 19 22 35 4.FENERBAHÇE A.Ş. 18 10 4 4 36 21 15 34 5.AYTEMİZ ALANYASPOR 18 9 5 4 36 17 19 32 6.GALATASARAY A.Ş. 18 8 6 4 25 16 9 30 7.BEŞİKTAŞ A.Ş. 17 9 3 5 27 22 5 30 8.GÖZTEPE A.Ş. 18 7 5 6 22 20 2 26 9.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 18 6 6 6 33 26 7 24 10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 18 6 6 6 26 30 -4 24 11.YUKATEL DENİZLİSPOR 18 6 4 8 20 25 -5 22 12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 17 6 2 9 17 27 -10 20 13.GENÇLERBİRLİĞİ 17 4 6 7 28 32 -4 18 14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 18 4 6 8 16 24 -8 18 15.KASIMPAŞA A.Ş. 18 4 3 11 26 40 -14 15 16.ANTALYASPOR A.Ş. 18 3 5 10 15 36 -21 14 17.MKE ANKARAGÜCÜ 18 2 6 10 15 35 -20 12 18.HES KABLO KAYSERİSPOR 18 2 4 12 17 47 -30 10

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTRÜ