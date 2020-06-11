Süper Lig puan durumu nasıl? sorusu futbol severlerin gündeminde. Corona virüs tedbirleri kapsamında Süper Lig maçları 26 haftadan sonra iptal edilerek oynanmadı. TFF, geçtiğimiz günlerde yaptığı son toplantıda süper Lig maçlarının ne zaman yeniden başlayacağını da belirledi. Peki Türkiye'nin en heyecanlı ligi Süper Lig'de 13 - 16 Mart haftasında oynanan son maçların ardından puan durumu ne oldu? İşte 2020 Süper Lig son puan durumu...
SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig ile ilgili son kararını verdi. Süper Lig'in 2019-20 sezonu daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da yani yarın başlayacak.
Süper Lig'de bu sezon küme düşmenin kaldırılması yönünde 7 kulübün yaptığı başvuru reddedilirken, sezonun kalan bölümünde lig ve kupa maçlarında takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verileceği açıklandı. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası yarı finali rövanş maçlarının 16 ve 18 Haziran tarihlerinde oynanacağı duyuruldu.
PUAN DURUMU SÜPER LİG 26. HAFTA
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR A.Ş.
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|31
|53
|2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|25
|53
|3.GALATASARAY A.Ş.
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|24
|50
|4.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|18
|49
|5.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|8
|44
|6.AYTEMİZ ALANYASPOR
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|19
|43
|7.FENERBAHÇE A.Ş.
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|12
|40
|8.GÖZTEPE A.Ş.
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|1
|37
|9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10.YUKATEL DENİZLİSPOR
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12.GENÇLERBİRLİĞİ
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13.KASIMPAŞA A.Ş.
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|17.MKE ANKARAGÜCÜ
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18.HES KABLO KAYSERİSPOR
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 26. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
13.03.2020 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ 2 - 1 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
13.03.2020 20:00 KASIMPAŞA A.Ş. 2 - 0 GÖZTEPE A.Ş.
14.03.2020 14:00 YUKATEL DENİZLİSPOR 1 - 0 GENÇLERBİRLİĞİ
14.03.2020 17:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 0 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
14.03.2020 20:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 1 - 0 FENERBAHÇE A.Ş.
15.03.2020 13:30 HES KABLO KAYSERİSPOR 2 - 1 BTC TURK YENİ MALATYASPOR
15.03.2020 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. 1 - 1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
15.03.2020 19:00 GALATASARAY A.Ş. 0 - 0 BEŞİKTAŞ A.Ş.
16.03.2020 20:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 1 - 0 DEMİR GRUP SİVASSPOR
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