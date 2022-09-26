AA

Spor Toto Süper Lig’de 7 hafta geride kalırken, kulüplerin yabancı futbolcu oynatma arzusu bu sezon da devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon toplam sürenin yüzde 59,6’sında forma giyen yabancı futbolcuların bu sezonki yüzdesi 61,8’e çıktı.

Ligde şu ana dek görev yapan 244 yabancı futbolcu, toplamda 76 bin 769 dakika (yüzde 61,8) forma giydi.

TÜRKİYE'DE YETİŞMİŞ FUTBOLCULARIN OYNAMA SÜRESİ YÜZDE 28,9

Yabancı futbolcu hegemonyası yaşanan Süper Lig’de, yerli statüde oynayan ama yurt dışında yetişmiş ve “gurbetçi futbolcu” olarak nitelenen 50 futbolcu görev yaptı.

Bu oyuncular 11 bin 527 dakika (yüzde 9,3) yeşil zeminde kaldı.

Eğitimini Türkiye’de alan ve şu an ligde forma giyen 130 futbolcu ise toplam sürenin yüzde 28,9’unda seyircilerin karşısına çıkabildi.

SÜPER LİG FUTBOLCU OYNAMA SÜRELERİ (%) Türkiye'de yetişmiş Gurbetçi Yabancı 28,9 9,3 61,8

Müsabakalarda yerli statüsündeki 189 oyuncu ise toplam 47 bin 410 dakika (yüzde 38,2) sahada kaldı.

YABANCILAR EN FAZLA GALATASARAY'DA SÜRE ALDI

Ligde yabancı oyunculara en fazla şans tanıyan ekip Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı ekipte yerli statüdeki futbolcular, 2 bin 153 dakika (yüzde 31,3) forma giyerken, yabancı futbolcular 4 bin 729 dakika (yüzde 68,7) süre aldı.

Cimbom’da tüm maçlarda 90’ar dakika oynayan Nelsson ve kaleci Muslera, en fazla süre alan isimler olarak dikkati çekti.

SÜPER LİG FUTBOLCU OYNAMA SÜRELERİ Kulüp Yabancı statü Yerli statü Galatasaray 4.729 2.153 Trabzonspor 4.718 2.204 Kasımpaşa 4.567 2.285 Beşiktaş 4.554 2.318 Gaziantep 4.527 2.398 Konyaspor 4515 2.375 Kayserispor 4.414 2.490 Adana Demirspor 4408 2.459 Antalyaspor 4.146 2.670 Ümraniyespor 4.030 2.896 Fenerbahçe 4.014 1.855 Hatayspor 3.933 2.004 Alanyaspor 3.919 2.990 Başakşehir 3.907 2.032 Sivasspor 3.894 3.027 Karagümrük 3.769 2.171 Ankaragücü 3.533 2.401 Giresunspor 3.515 2.423 İstanbulspor 1.677 4.259 Toplam 76.769 47.410

YABANCIYA EN FAZLA RAĞBET GÖSTEREN İKİNCİ TAKIM TRABZONSPOR

Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor’da yabancı futbolcular 4 bin 718 dakika (yüzde 68,1) sahada kaldı.

Bordo-mavililerde yerli futbolcular ise kendilerine 2 bin 204 dakika (yüzde 31,9) yer bulabildi.

Karadeniz ekibinde en fazla sahada kalan isim 621 dakikayla Eren Elmalı olurken, ikinci sırada 610 dakikayla Trezeguet yer aldı.

YERLİLERE EN FAZLA SÜREYİ İSTANBULSPOR VERDİ

Süper Lig’de yabancı oyuncuya en az şans tanıyan ekip İstanbulspor oldu.

Sarı-siyahlı ekipte yerli statüdeki futbolcular toplam sürenin yüzde 71,8’inde (4 bin 259 dakika) görev yaptı.

Ligde geride kalan 7 haftada kulüplerde forma giyen yerli ve yabancı oyuncuların görev süreleri şöyle: