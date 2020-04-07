İlk sezonunda 31 maçta 20 gol, 6 asistle oynayınca İstanbul'un büyükleri gözünü yıllar sonra tekrar ona dikti. Eto'o, teknik direktör Yusuf Şimşek'in ayrılığının ardından bir süre teknik direktör - oyuncu olarak bile görev yaptı. İkinci sezonunda yine formunu sürdürdü. 30 maçta 18 gol ve 5 asist!