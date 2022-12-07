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Süper Lig'in ikinci yarısında... Mehmet Büyükekşi yeni uygulamayı duyurdu!

Mehmet Büyükekşi yeni uygulamayı duyurdu

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi gündem değerlendirmesinde bulunup çarpıcı açıklamalar yaparken Süper Lig'in ikinci devresinde hayata geçecek yeni uygulamayı da duyurdu

Giriş: 07.12.2022 - 20:50 | Güncelleme: ABONE OL

  • Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, beIN Sports'ta yaptığı açıklamalarda Süper Lig'in ikinci yarısında hayata geçecek olan yeni uygulamayı da duyurdu. İşte Büyükekşi'nin açıklamaları...

  • Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar hayrete düşürüyor. Almanya'nın ilk 16'ya kalamaması, aynı şekilde Belçika'nın erken evine dönmesi sürprizdi. Belçika, dünya sıralamasında 1'inci. İspanya'nın Fas'a elenmesi büyük sürpriz. Brezilya ve Portekiz'in almış olduğu etkileyici sonuçlar var. Sonuçlar her geçen gün bir adım daha yukarıya gidiyor. Futbol adına güzel şeyler görmeye başladık. İlk başta favorim Arjantin'di. Şu an Brezilya daha önde. Fas gibi bir ülkenin çeyrek finalde olması benim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Kurucusu olduğum DEİK'te Fas İş Konseyri Başkanıyım. Onun için Fas'taki karşı eşbaşkanım beni aradı, 'Bu kadar başarılıyız. İnşallah kupayı alacağız' diyorlar. Havaya girdiler. Afrika'dan bir takımın buralara geleceği hayal bile edilmiyordu. Futbolun güzelliği bu. Güney Kore ve Japonya'nın 16'ya girmesi de büyük sürprizdi. Almanya'yı yenmesi, aynı şekilde. Demek ki futbolun güzelliği, hiçbir maçın oynanmadan kazanılamıyor olması.

  • "YARI OTOMATİK OFSAYT BİRAZ MALİYETLİ"

    Yarı otomatik ofsayt sisteminin ayrı bir maliyeti var. 1.5 milyon euro ilave yük getiriyor. Çipli top için herhangi bir şey olmadı şu ana kadar. Dünya Kupası bittikten sonra faydaları zararları daha çok ortaya çıkacak. Mutabık kalırsak kulüplerle, bir sonraki yıl uygulamaya sokulabilir. Birçok ülke adım atarsa, bu teknolojinin maliyeti de düşecektir. Hem çipli top, hem yarı otomatik ofsayt sistemi için araştırmaları sürdüreceğiz. Ben geldiğimden beri futbolda teknoloji ve dijitalleşme olmazsa olmazım diyorum. Bu iki uygulama da en güzel örneği.

     

  • "HERKESLE İLETİŞİME AÇIĞIZ"

    Görevdeki 5 ayım gayet yoğun ve güzeldi. Biz göreve gelirken güven, adalet, eşitlik, şeffaflık dedik. Bu 4 konuda da son derece samimiyiz. Samimi olarak hareket ediyoruz. Her konuda iletişime açığız.

  • "SORUNLARIN YÜZDE 80'İ EKONOMİK"

    Gerek 1. Lig Kulüpler Birliği, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, gerek Süper Lig Kulüpler Birliği'yle görüşüyoruz. Son toplantımız 6.5 saat sürdü ve konular bitmedi. 2. Lig Kırmızı Grup 19 takım, Beyaz Grup 20 takım. 39 takımı ayrı ayrı bir araya geldik, yemek yedik. Sıkıntılarını, problemlerini konuştuk. Önümüzdeki hafta cuma günü 3. Lig'i 3 grup olarak misafir edeceğiz. Sorunlarını dinleyeceğiz. Sorunların yüzde 80'i ekonomik. Cumartesi günü amatörlerle ilgili konuları dinleyeceğiz. Amatörlerde şöyle bir problem var, amatör ligde orta hakemin ücreti 150 lira, yan hakemler 90 lira, gözlemci 90 lira, sağlıkçı 60 lira. Çok düşük. Yol paraları malum. Sıkıntı yaratıyor. Bir artış yapmamız gerekiyor. 120 bin maç var. 100 lira zam yapsak 12 milyon, 150 lira yapsak 15 milyon ek maliyet. Ekonomik açıdan durum TFF açısından sıkıntılı. Perşembe toplantımız var. Ona bakacağız.

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