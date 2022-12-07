"İZMİR'DEKİ OLAYA ÇOK ÜZÜLDÜK"
İzmir'deki olaylar nedeniyle çok üzüldük. Olaylar oldu, atladık İzmir'e gittik. Bizi sevindiren tek şey var, insan hayatı. Allaha çok şükür, iki tane yaralanan, bir tanesi futbolsever, ikincisi Altay'ın kalecisi. Altay'ın kalecisi hemen taburcu oldu. Seyircimiz yoğun bakımdaydı. Ziyaret ettik. Normal servise alındı. Ben ona da geçmiş olsun diyorum. Hem Altay kulübümüzün başkanı, hem Göztepe kulübümüzün başkanı hemen bir araya geldi, birlik beraberlik mesajı verdi. Biz de gidip Emniyet Müdürümüzü ve Vali Beyimizi ziyaret ettim. Bir basın açıklaması yaptı. Futbolcuların, kulüplerin aralarında bir problem yok. Önemli olanlardan biri, bu işin husumete dönüşmemesiydi. İki kulüp başkanı da şunu istediler emniyetten, bu işlerin failleri en ağır cezayı alsın dediler. İşaret fişeğini atan grup, öldürmeye teşebbüsten tutuklandılar. Korner bayrak direğini kalecimizin kafasına vuran kişi de öldürmeye teşebbüsten tutuklandı.