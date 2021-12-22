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Haberler Futbol Süper Lig güncel puan durumu 2021! Maç sonuçları ve puan durumu

Süper Lig puan durumu 2021! Spor Toto Süper Lig 18. hafta maç sonuçları ve puan durumu

Süper Lig puan durumu gündemin öne çıkanları arasında yer alıyor. Spor Toto Süper Lig 18. hafta oynanan maçların ardından güncel puan durumu ve maç sonuçlarını hazırladık. Dün lider Trabzonspor Altay deplasmanında 1-0'dan 2-1 galip gelerek en yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını 12'ye çıkardı. İşte Süper Lig puan durumu

22.12.2021 - 10:36 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig güncel puan durumu 2021! Maç sonuçları ve puan durumu

Spor Toto Süper Lig 18. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte, Süper Lig güncel maç sonuçları ve puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 18. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR A.Ş. 18 14 3 1 36 14 22 45
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 17 9 6 2 28 14 14 33
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 18 10 2 6 29 19 10 32
4.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 18 8 5 5 26 21 5 29
5.ATAKAŞ HATAYSPOR 17 9 2 6 25 20 5 29
6.FENERBAHÇE A.Ş. 17 8 4 5 28 22 6 28
7.AYTEMİZ ALANYASPOR 17 8 3 6 27 28 -1 27
8.DEMİR GRUP SİVASSPOR 17 6 7 4 25 16 9 25
9.BEŞİKTAŞ A.Ş. 17 7 4 6 28 26 2 25
10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 17 7 4 6 24 25 -1 25
11.GALATASARAY A.Ş. 18 6 6 6 22 23 -1 24
12.GZT GİRESUNSPOR 18 6 4 8 19 18 1 22
13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 18 6 4 8 21 25 -4 22
14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 17 6 4 7 21 25 -4 22
15.YUKATEL KAYSERİSPOR 17 5 5 7 22 26 -4 20
16.ALTAY 18 5 3 10 23 30 -7 18
17.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 17 5 1 11 16 32 -16 16
18.GÖZTEPE A.Ş. 17 3 5 9 16 25 -9 14
19.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 17 4 2 11 14 30 -16 14
20.KASIMPAŞA A.Ş. 18 2 6 10 17 28 -11 12

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 17. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

21.12.2021 17:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR 1 - 1 KASIMPAŞA A.Ş.

21.12.2021 17:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 3 - 1 GZT GİRESUNSPOR

21.12.2021 20:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 2 - 0 GALATASARAY A.Ş.

21.12.2021 20:00 ALTAY 1 - 2 TRABZONSPOR A.Ş.

22.12.2021 17:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

22.12.2021 17:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

22.12.2021 20:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR

22.12.2021 20:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE A.Ş.

23.12.2021 17:00 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR

23.12.2021 20:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.

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