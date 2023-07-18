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        Süper Lig fikstür çekimi gerçekleştiriliyor! 2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman ve hangi kanalda?

        Süper Lig fikstür çekimi için nefesler tutulmuş durumda. Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in fikstür çekimi tarihini duyurdu. Büyük bir heyecanla liglerin başlamasını bekleyen sporseverlerin gözü "2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman ve hangi kanalda?" sorularına çevrildi. İşte, konuya dair detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 10:13
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        • 1

          Süper Lig fikstür çekimi için beklenen gün artık geldi çattı. Trendyol'un isim sponsoru olduğu 2023-2024 sezonu Süper Lig ve 1. Lig fikstür çekimi bugün gerçekleştirilecek. Bu kapsamda "Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta ve hangi kanalda?" soruları gündeme geldi. İşte, konuya dair güncel bilgiler haberimizde...

        • 2

          SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

          Trendyol Süper Lig fikstür çekimi 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 19.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaz bahçesinde başlayacak etkinlikle gerçekleştirilecektir.

        • 3

          2023-2024 TRENDYOL SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

          Bu akşam düzenlenecek Trendyol Süper Lig fikstür çekimi 20.30'da BeinSports 1 ekranlarından yayınlanacak.

        • 4

          1. LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?

          Trendyol 1. Lig fikstür çekimi ise 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 19.00'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir.

        • 5

          SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

          Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

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