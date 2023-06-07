Spor Toto Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Bitexen Giresunspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 10 kişi kaldığı maçta 2-0 mağlup etmesine rağmen küme düşmekten kurtulamadı.

16. dakikada Bajic ceza sahası içerisinde Gerxhaliu'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Kadir Sağlam penaltı kararını verdi.

17. dakikada penaltı atışını kullanan Bajic, topu ağlara gönderdi: 1-0.

33. dakikada Fernando'nun sol kanattan kullandığı korner atışında Wright'ın uygun pozisyonda kafa vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan son anda meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

37. dakikada Antalyaspor'da Fernando'nun yaklaşık 25 metreden yaptığı sert şutta, top sağ direğe çarparak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin 59. dakikasında Giresunspor farkı 2'ye yükseltti. Doğan Can Davas'ın asistinde Borja Sainz takımının ikinci golünü kaydetti.

İspanyol futbolcu golden sonra ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Giresunspor sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı ve puanını 40'a yükseltti.

Aynı saatte başlayan diğer mücadelede ise İstanbulspor, küme düşen Ümraniyespor'u 4-0 mağlup edince Giresunspor lige veda etti. İstanbulspor ise 41 puanla ligde kalmayı başardı.